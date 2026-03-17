¡Fuego cruzado en la Sierra! Balacera entre delincuentes y elementos federales deja dos abatidos en Chihuahua

Una terrible balacera rompió la calma en la Sierra Tarahumara en Chihuahua este domingo, cuando un patrullaje rutinario se convirtió en un campo de batalla entre delincuentes y elementos de seguridad nacional.

En los límites de Guadalupe y Calvo (municipio del estado), un gurpo de policías estatales, militares y elementos de la Guardia Nacional se topó de frente con una célula delictiva fuertemente armada que dejó un saldo de dos personas sin vida, varios detenidos y un despliegue por aire de emergencia para trasladar a los heridos hacia la capital del estado.

Gpe y Calvo, Chihuahua.- Personal de SSPE Y SEDENA fueron emboscados al realizar patrullajes, al repeler la agresión abatieron a 2y detuvieron a 3 criminales. #chihuahua #mexico #sedena #ejercitomexicano #chihuahuamexico pic.twitter.com/mqjuwdHGde — fuerzas_especiales_mex (@FuerzasMex) March 16, 2026

Emboscada contra elementos de seguridad en Chihuahua

Los hechos sucedieron el pasado domingo por la tarde, mientras elementos de la policía estatal realizaban recorridos de vigilancia en compañía de la SEDENA y la Guardia Nacional.

Uniformados detectaron la presencia de al menos 15 hombres con armas tipo fusiles en mano. Al querer acercarse para realizar una inspección, delincuentes abrieron fuego, obligando a los elementos a responder a la agresión.

Activan operativo por tierra y aire en Chihuahua

El intercambio de disparos fue intenso y quedó registrado en videos, donde se escucha el rugido de los fusiles de alto poder. Tras algunos minutos de tensión, las autoridades lograron controlar la situación.

El saldo final de la balacera en el sitio fue de dos presuntos agresores abatidos. Entre los sobrevivientes, se logró la captura de tres hombres identificados como Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., quienes ya están bajo custodia.

Trasladan de emergencia a herido durante balacera en Chihuahua

La gravedad de las heridas de uno de los detenidos obligó a una movilización para su traslado. David C. E. recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de un helicóptero para llevarlo de urgencia a un hospital en la ciudad de Chihuahua, donde su estado de salud se reporta como grave.

Por parte de los elementos de seguridad, un policía resultó herido por una esquirla de bala; afortunadamente, fue estabilizado y se reporta fuera de peligro.

Aseguran arsenal y equipo táctico

Al inspeccionar el área donde se resguardaba el grupo criminal, los agentes encontraron un arsenal de guerra. Se aseguraron siete armas largas, decenas de cargadores abastecidos, chalecos antibalas y diversos uniformes tácticos que eran utilizados por la célula delictiva para operar en la región.

Todo el equipo, junto con los detenidos que resultaron ilesos, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la capital para ser presentados ante el Ministerio Público Federal.