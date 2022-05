“May the 4th be with you”: ¿Por qué usan la frase el Día de Star Wars?

Con la frase “May the 4th be with you” los fanáticos celebran el Día de Star Wars en todo el mundo, ya que la saga es una de las más populares en la historia del cine, pero ¿cuál es el origen del festejo?

Cada 4 de mayo se realiza la celebración a la “Guerra de las Galaxias”, una franquicia que no solo incluye películas, también cómics, videojuegos y juguetes que generalmente coleccionan los fanáticos que relacionan con el ya clásico “May the 4th be with you”.

Su origen se remonta a las elecciones para primer ministro que se realizaron en Reino Unido, en 1979. La ganadora fue Margaret Thatcher, quien asumió el cargo el 4 de mayo del mismo año.

Para celebrar el triunfo, el Partido Conservador publicó una frase en el periódico London Evening News: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” o “Que el 4 de mayo sea tu día, Maggie. Felicitaciones”.

El juego de palabras “May the 4th be with you” hizo que los fanáticos de la saga recordaran el clásico “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), que se pronunció en la primera película .

Feliz día de Star Wars a todos!! A disfrutar mucho y qué se note que hoy es un gran día!😄👏🏻👏🏻🎉#MayTheFourthBeWithYou #StarWars pic.twitter.com/CL1bnHBcen — Lokatan (@lokatan7567) May 4, 2022

Al percatarse de la similitud, los fans de la franquicia eligieron el 4 de mayo como Día de Star Wars, el cual se celebra en diferentes partes del mundo con actividades alusivas a la historia llena de sables de luz.

En la Ciudad de México (CDMX), por ejemplo, se realizará un concierto sinfónico hoy 4 de mayo, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza a partir de las 7:00 de la noche.

¡Que la fuerza te acompañe para disfrutar de la banda sonora de Star Wars! ✨



Celebra a Obi Wan Kenobi, junto al @InjuveCDMX y @CulturaCiudadMx, con un gran concierto sinfónico.



🗓️ 4 de mayo

🕘19:00 hrs

📍Explanada @A_VCarranza #CapitalCulturalDeAmérica#Maythe4bewithyou pic.twitter.com/YcdBZ6jdzx — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) May 4, 2022

Día de Star Wars: ¿Cuántas películas son en total?

George Lucas creó la historia de “Star Wars”, aunque se considera una saga de ciencia ficción, el cineasta asegura que en realidad son películas de “aventura épica”.

En 1977 se estrenó “Star Wars”, o “Guerra de las Galaxias” en español. Desde entonces se filmaron 11 películas en total: tres trilogías y dos filmes que se centran en un momento de la historia.



Día de Star Wars: ¿Cómo ver las películas en orden cronológico?

Según George Lucas, la saga puede verse en orden cronológico que no coincide con la manera en que se estrenaron las películas, por lo que el orden para disfrutar de toda la historia es el siguiente.



Episodio I: La amenaza fantasma (1999).

Episodio II: El ataque de los clones (2002).

Episodio III: La venganza de los sith (2005).

Han Solo: una historia de Star Wars (2018).

Rogue One: una historia de Star Wars (2016).

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977).

Episodio V: El imperio contraataca (1981).

Episodio VI: El regreso del jedi (1983).

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015).

Episodio VIII: El último jedi (2017).

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019).

Numerosos personajes dan vida a la saga, pero los más recordados por protagonizar Star Wars son Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Chewbaca , R2-D2, Palpatine y Jar Jar Binks.