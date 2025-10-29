Un médico en la Ciudad de México (CDMX) es investigado por su probable participación en el delito de violación equiparada agravada en contra de una paciente en una clínica, pero al huir fingió estar muerto y falsificó su acta de defunción.

El presunto responsable fue identificado como Arturo "N", quien es investigado por esta agresión sexual dentro de una clínica en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

Médico acusado de violación en CDMX huyó a Hidalgo

Luego de los hechos, el doctor fue localizado y detenido en Tolcayuca, Hidalgo, tras intentar evadir la justicia con un acta de defunción falsa.

Este martes 28 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de CDMX dio a conocer que después de ser arrestado, el médico Arturo "N" fue vinculado a proceso.

Víctima de violación fue agredida durante una revisión clínica

De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2024, la víctima acudió a una consulta médica, donde habría sido agredida sexualmente durante la revisión clínica. Tras los hechos, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, la cual inició la investigación del caso.

No obstante, Arturo "N" no se presentó a la audiencia inicial e intentó evadir la justicia mediante con una acta de defunción falsa a través de un familiar, con el fin de simular su muerte, por lo que se giró una orden para capturarlo.

Doctor acusado de violación en una clínica en Coyoacán recibió prisión preventiva

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Arturo “N” en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, el 28 de octubre.

Para atraparlo se desplegó un operativo en colaboración con Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, durante el cual fue aprehendido y posteriormente trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez.

Durante la audiencia inicial, celebrada este lunes 27 de octubre, se determinó su vinculación a proceso y se le dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Además, en tanto, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

