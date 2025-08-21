Enfermero pasará 30 años en prisión por abusar sexualmente de dos mujeres en Sonora

Después de 4 años de que se iniciara una carpeta de investigación por abuso sexual de dos mujeres pacientes por parte de un enfermero, la Fiscalía General de la República en Sonora condenó a Sergio ‘V’ a 30 años de prisión por violación sexual.

Condenan a enfermero por violación a dos mujeres en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra del enfermero Sergio “V”, por su responsabilidad en los delitos de violación sexual equiparada y violación sexual en grado de tentativa.

Los hechos que llevaron a la condena se remontan a abril de 2021, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora remitió a la FGR una indagatoria tras recibir denuncias de dos mujeres que, mientras recibían atención médica en una institución de salud pública, aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de un enfermero.

#FGR en Sonora, obtuvo 30 años de prisión contra Sergio “V”, por violación sexual equiparada y sexual en grado de tentativa. En 2021, se inició carpeta de investigación luego de que dos mujeres denunciaron ser víctimas. https://t.co/zmGqTbCjtn pic.twitter.com/xEKiBV0xyH — Sonora (@FGR_Sonora) August 20, 2025

Ante estas denuncias, la FGR abrió una carpeta de investigación y comenzó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y llevar a la justicia al presunto responsable.

El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo de la autoridad competente una orden de aprehensión contra Sergio “V”, la cual fue realizada por la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la colonia Los Pinos Residencial, en Hermosillo, Sonora.

Con la detención realizada, el MPF presentó las pruebas necesarias ante el Juez de Control, quien evaluó los elementos de la carpeta de investigación y dictó fallo condenatorio en contra de Sergio “V” por 30 años de prisión.

30 años de cárcel para una pareja por homicidio infantil contra su hijo

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno por el delito de homicidio infantil.

FGJES obtiene sentencia de 30 años de prisión por homicidio infantil en Sonora



Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2025.- Tras acreditar ante el Juez por medio de un sólido caudal probatorio la responsabilidad de Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” por el delito de… pic.twitter.com/k1KLGfqarx — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 19, 2025

El 24 de septiembre de 2021, autoridades localizaron el cuerpo del bebé dentro de una bolsa de plástico en un camino de terracería en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Hermosillo.

Los dos sujetos ya cumplen su condena en un Centro de Reinserción Social de Sonora, de acuerdo con lo informado por la FGJES.