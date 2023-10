Por andar de fiesta, médicos no atendieron a una mujer que estaba grave

En redes sociales se volvió viral el video que grabó un hombre para exhibir a un grupo de médicosque celebraban una fiesta en un centro de salud y no atendieron a su esposa quien se encontraba en estado grave.

En las imágenes, se escuchaba al hombre, identificado como José Chicalla, decir “miren cómo se divierten los doctores y no atienden a mi esposa”, mientras combinaba y grababa a los doctores bailando en una sala de la clínica.

El hecho ocurrió en el centro de salud edificadores del Misti en Arequipa, Perú; a donde el hombre acudió con su esposa para que la atendieran por un fuerte dolor abdominal; sin embargo, no recibió atención médica porque no había personal suficiente, según indicó el esposo.

“Llegamos y mi esposa tenía dolores, vómitos y me dicen que tenemos que esperar, que los médicos están almorzando. Tengo que esperar a que acaben de almorzar para que la atienda, pero acá en la posta escucho una tremenda bulla”.

| AIL

Añadió que se acercó a grabar lo que pasaba pero uno de los trabajadores de la salud trató de evitar que siguiera filmando con el celular.

“Subo al segundo piso, y encuentro tremenda fiesta tomando, bailando, comiendo. Me quieren agredir, quitarme el celular y yo le digo que no me toque, que no estoy haciendo nada”.

Directora del centro de salud asegura que los médicos que estaban de fiesta no tenían turno

En respuesta, Mercedes Rodríguez, directora del centro de salud, indicó que los médicos estaba celebrando el aniversario del lugar y que los doctores que se encontraban en la fiesta no estaban de turno.

“Los médicos no estaban de turno. Los cuatro que estaban de turno son trabajadores de la salud, demoraron 15 minutos en la admisión de la paciente” y aseguró que tras lo sucedido atendieron a la mujer.