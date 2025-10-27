Tráfico, marchas y manifestaciones en CDMX: Colapso vial por bloqueos HOY

La CDMX amaneció este 27 de octubre bajo una alerta por caos vial, ya que se esperan bloqueos, marchas y manifestaciones en distintos puntos de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), las concentraciones podrían generar afectaciones severas en arterias principales, con cierres intermitentes, desvíos y tráfico intenso durante gran parte del día.

Diversos grupos sociales han anunciado movilizaciones desde las primeras horas de este lunes, lo que ha encendido las alertas de tránsito. Las zonas más afectadas serían el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y sus alrededores, donde se prevén embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas, transporte público y usuarios del Metro.

