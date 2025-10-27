Tráfico, marchas y manifestaciones en CDMX: Colapso vial por bloqueos HOY
¡Alerta por marchas y manifestaciones HOY! Caos vial en el tráfico de la CDMX y severas afectaciones por bloqueos; conoce dónde y alternativas viales.
La CDMX amaneció este 27 de octubre bajo una alerta por caos vial, ya que se esperan bloqueos, marchas y manifestaciones en distintos puntos de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), las concentraciones podrían generar afectaciones severas en arterias principales, con cierres intermitentes, desvíos y tráfico intenso durante gran parte del día.
Diversos grupos sociales han anunciado movilizaciones desde las primeras horas de este lunes, lo que ha encendido las alertas de tránsito. Las zonas más afectadas serían el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y sus alrededores, donde se prevén embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas, transporte público y usuarios del Metro.
EN VIVO
¡Atención! Bloquean Ermita Iztapalapa
Este lunes 27 de octubre tiene una mañana complicada, ya que también se reporta un bloqueo en la Calzada Ermita Iztapalapa, en su cruce con el Eje 6 Sur.
Los manifestantes cerraron esta vialidad, por lo que se recomienda usar Avenida Guelatao y Periférico como alternativas viales.
07:17 Cerrada la circulación en el cruce de Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, por manifestantes. Alternativa Vial: Av. Guelatao, Eje 10 Sur y Periférico.
Manifestantes complican circulación en Avenida México
Los automovilistas que circulan por la Avenida México, a la altura del paradero de Santa Martha, deben tomar precauciones ya que hay presencia de manifestantes, que impiden el paso de las unidades. Para evitar la zona, se puede usar la Avenida Texcoco y el Eje 10 Sur.
Bloqueo en el Puente de la Concordia
El Centro de Orientación Vial de la CDMX dio a conocer que hay un bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia. Los automovilistas pueden usar la Avenida Texcoco, como alternativa vial.
06:59 Por Bloqueo de la Autopista México-Puebla al Poniente a la altura del Puente de la Concordia, por manifestantes. Alternativa Vial: Av. Texcoco.
Presta mucha atención: Así están programadas las marchas para hoy
Así están programadas las marchas en CDMX para HOY 27 de Octubre:
*Se espera marcha a las 07:00 horas que dará inicio en Av. Insurgentes no. 1940, col. Florida, alcaldía Álvaro Obregón aún sin rumbo por definir.
*A las 07:30 horas en Bahía de San Hipólito no. 22, col. Verónica Anzúres, alcaldía Miguel Hidalgo, por arribo de manifestantes.
*Se prevé concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Zócalo Capitali
*Considera concentración de manifestantes durante el día en Calz. Ignacio Zaragoza no. 547, col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, inmediaciones del Metro Acatitla.
¡Tómalo en cuenta antes de salir!
Presta mucha atención: ¿Puedes circular HOY?
Este lunes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2.
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 27 de octubre del 2025.
¡Tómalo en cuenta!
Agricultores anuncian paro nacional y bloqueos para el 27 de octubre
Productores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, entre otros estados, advirtieron que bloquearán carreteras si el Gobierno federal no atiende sus demandas.
Exigen precios justos, apoyo al campo… pic.twitter.com/Xmre5gPLVD