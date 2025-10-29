Transportistas posponen Mega Bloqueo en CDMX, pero reportan nuevas marchas y manifestaciones HOY

Aunque el Mega Bloqueo de transportistas fue pospuesto, la CDMX amaneció nuevamente en alerta por posibles marchas, bloqueos y manifestaciones que podrían afectar la movilidad este miércoles 29 de octubre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) mantienen activo el operativo de tránsito ante posibles cierres intermitentes y movilizaciones sorpresa en avenidas clave.

La Ciudad de México enfrenta HOY una nueva jornada de marchas y manifestaciones que podrían generar caos vial en distintas zonas.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtieron que, aunque el Mega Bloqueo de transportistas se suspendió, diversos grupos sociales y colectivos tienen programadas otras concentraciones en puntos estratégicos como Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan, Insurgentes y el Centro Histórico, lo que podría provocar afectaciones importantes al tránsito durante el día.

Se recomienda salir con anticipación, usar transporte público y consultar rutas alternas antes de desplazarse por la capital.

Se suspende Mega Bloqueo de transportistas HOY: ¿Por qué?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) confirmó la suspensión temporal del Mega Bloqueo que había sido anunciado para este miércoles, en el que se esperaba la participación de más de 5 mil operadores en vialidades que conectan con el Estado de México.

Según la organización, el paro fue cancelado tras una mesa de diálogo que se llevará en próximos días con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de la CDMX, que ofrecieron atender sus demandas.

Sin embargo, los líderes del gremio advirtieron que mantienen el plan de movilización en pausa, no cancelado definitivamente. Se espera una nueva reunión este viernes 31 de octubre, donde se definirá si reanudan las protestas en caso de no llegar a acuerdos concretos.

Mientras tanto, la SSC pide mantenerse informados a través de @OVIALCDMX y @LaSEMOVI, donde se publican los cierres y desvíos actualizados en tiempo real.

