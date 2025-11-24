Logo InklusionSitio accesible
Caos en carreteras: Megabloqueo nacional de transportistas detona cierres, protestas y tráfico extremo

Tras el anuncio del Megabloqueo Nacional de transportistas para HOY 24 de noviembre, iniciaron las manifescaciones en la México-Toluca y la López Portillo.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Megabloqueo Hoy 24 de Noviembre 2025: Afectaciones viales y tráfico por marcha de transportistas y agricultores
Tras el anuncio del Megabloqueo Nacional de transportistas para HOY 24 de noviembre, iniciaron las manifescaciones en la México-Toluca y la López Portillo.|Captura de pantalla

Este lunes 24 de noviembre amaneció con el cumplimiento de la amenaza que venía advirtiendo la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC): el Megabloqueo Nacional arrancó con fuerza para exigir mayor seguridad en carreteras; a este movimiento se sumaron también agricultores que reclaman precios justos, detonando una jornada crítica que desde temprano comenzó a tensar la movilidad en varios estados.

La mañana de HOY dejó ver el impacto inmediato: caos vial, cierres inesperados y una alerta nacional que anticipa el colapso de distintas carreteras del país. En la CDMX y el Edomex, la advertencia por bloqueos, marchas y manifestaciones encendió los focos rojos, pues el tráfico habitual del inicio de semana se convirtió en una barrera para miles de conductores; desde las primeras horas se reportan afectaciones en la Avenida López Portillo, en Nezahualcóyotl, así como en la autopista México–Toluca, donde los tramos avanzan a vuelta de rueda.

Sin afectaciones por bloqueos en Guanajuato, anuncia la Secretaría de Seguridad y Paz

Al momento no se registran bloqueos de carreteras en el estado de Guanajuato, tráfico habitual en todas las vías; sin embargo, durante el día se prevén los siguientes bloqueos:

*SanLuisDeLaPaz a las 10:00 hrs en carretera federal 57 a la altura del entronque de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo en ambos sentidos: hacia Querétaro y San Luis Potosí.

*Pénjamo (sin hora de inicio confirmada) carretera federal 90 a la altura de Laguna Larga de Cortés

*Pénjamo (sin hora de inicio confirmada) carretera federal 90 a la altura de la colonia Indeco en Santa Ana Pacueco

¡Arrancan los bloqueos en el Edomex!

Transportistas bloquean la Av. José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec, en ambos sentidos; sólo dejaron libre el carril confinado del Mexibús, lo que ya provoca conflictos viales.

Portan lonas exigiendo un alto a la delincuencia y extorsiones.

Garitas vacías en la aduana de Manzanillo

Ante el anuncio de cierres carreteros, se pospuso el inicio de las modulaciones y se detuvieron las operaciones de ingreso y salida de tráileres.

En Alerta en Sinaloa por amenaza de bloqueos

Este lunes 24 de noviembre, productores y transportistas sinaloenses se unirán al Megabloqueo Nacional 2025.

En Sinaloa, las casetas que se verán afectadas son: El Pisal, Costa Rica, Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán.

Sin presencia de manifestantes en autopista México–Puebla

En la caseta México–Puebla (San Marcos) aún no hay presencia de transportistas.

¡Alerta en el Edomex! Lista de Carreteras y Municipios afectados por Megabloqueo Nacional

¡No pierdas detalle! Estas son las carreteras y municipios que serán afectados por el Megabloqueo Nacional de transportistas.

¡Buenos FIA'S! Arranca la cobertura del Megabloqueo Nacional de Transportistas

Este lunes 24 de noviembre, ante la amenaza inminente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) de un Megabloqueo Nacional para exigir mayor seguridad, una alerta vial apunta a colapsar a varias carreteras en el país.

