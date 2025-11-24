Caos en carreteras: Megabloqueo nacional de transportistas detona cierres, protestas y tráfico extremo

Este lunes 24 de noviembre amaneció con el cumplimiento de la amenaza que venía advirtiendo la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC): el Megabloqueo Nacional arrancó con fuerza para exigir mayor seguridad en carreteras; a este movimiento se sumaron también agricultores que reclaman precios justos, detonando una jornada crítica que desde temprano comenzó a tensar la movilidad en varios estados.

La mañana de HOY dejó ver el impacto inmediato: caos vial, cierres inesperados y una alerta nacional que anticipa el colapso de distintas carreteras del país. En la CDMX y el Edomex, la advertencia por bloqueos, marchas y manifestaciones encendió los focos rojos, pues el tráfico habitual del inicio de semana se convirtió en una barrera para miles de conductores; desde las primeras horas se reportan afectaciones en la Avenida López Portillo, en Nezahualcóyotl, así como en la autopista México–Toluca, donde los tramos avanzan a vuelta de rueda.