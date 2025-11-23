Megabloqueo Nacional de transportistas 2025 afectará carreteras en Edomex: zonas afectadas y alternativas

El nuevo Megabloqueo Nacional de Transportistas, programado para este lunes 24 de noviembre del 2025, provocará afectaciones importantes en varias carreteras del Estado de México (Edomex). La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) junto con organizaciones campesinas, podría generar retrasos severos desde primeras horas del día envarias vialidades del municipio mexiquense.

Megabloqueo Nacional de Transportistas 2025: Carreteras del Edomex que podrían presentar cierres

El Edomex será una de las zonas más impactadas del Valle de México, ya que los manifestantes anunciaron que permanecerán en puntos estratégicos para presionar a autoridades federales y estatales; se prevén complicaciones en conexiones clave hacia el Estado de México.

Las principales rutas señaladas con riesgo de bloqueo son:



México–Querétaro



México–Pachuca



México–Puebla



Circuito Exterior Mexiquense



México–Texcoco



México–Tulancingo

Estas vías suelen concentrar tráfico pesado y vehículos de uso cotidiano, por lo que se aconseja anticipar traslados y evitar la zona en la medida de lo posible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LISTA DE CARRETERAS AFECTADAS POR EL MEGABLOQUEO DE TRANSPORTISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE

Municipios del Edomex donde se esperan afectaciones secundarias por Megabloqueo Nacional de transportistas

La magnitud del nuevo Megabloqueo Nacional de transportistas 2025 obliga a anticipar afectaciones que pueden extenderse desde primera hora y prolongarse varias horas, incluso hasta el cierre parcial de carreteras federales.

En el Edomex esto se traduce en desvíos forzosos, congestionamientos en accesos urbanos y retrasos en rutas de carga y pasajeros; el impacto no será sólo en autopistas: vías secundarias y libramientos podrían saturarse por el aumento del tránsito que busca evadir los puntos de bloqueo.

Por eso es clave salir con anticipación, revisar reportes viales en tiempo real y considerar rutas alternas; las dependencias de vialidad y seguridad suelen actualizar cortes y desvíos conforme avance la jornada.

Entre los municipios que tienen zonas con mayor probabilidad de afectaciones secundarias en sus carreteras, por estar cerca de las autopistas bloqueadas, se encuentran:



Jilotepec



Atlacomulco



Lerma



Santiago Tianguistenco



Cuautitlán Izcalli



Valle de Bravo



Toluca



Naucalpan



Coyotepec



Tepotzotlán



Ecatepec



Tecámac



Nextlalpan



Jaltenco



Zumpango



Acolman



Cuautitlán Izcalli



Tepotzotlán



Coyotepec



Huehuetoca



Texcoco



Valle de Chalco Solidaridad



Chalco



La Paz

Estas zonas funcionan como accesos regionales y cruces logísticos importantes de las autopistas y carreteras que se pueden ver afectadas por el Megabloqueo Nacional de transportistas 2025, por lo que cualquier interrupción podría extenderse hacia vialidades secundarias de esta lista de municipios.

Rutas alternas recomendadas para este lunes por el Megabloqueo Nacional de transportistas 2025

Aunque las autoridades no han confirmado desvíos oficiales, usuarios y conductores han identificado rutas de carreteras que suelen mantenerse libres en movilizaciones anteriores. Entre las opciones a considerar están:



Vía Morelos



Avenida López Portillo



Carretera libre México–Pachuca



Carretera federal México–Cuautla



Carretera libre México–Texcoco

Para reducir contratiempos, se recomienda salir con anticipación, monitorear reportes viales en tiempo real y evitar accesos cercanos a casetas.