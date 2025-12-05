Agricultores de Chihuahua retiran bloqueos en cruces fronterizos entre México y EU

Los agricultores de Chihuahua que mantenían bloqueos y protestas en la frontera entre México y Estados Unidos se retiraron, luego de algunos días de cerrar los cruces internacionales, para mostrar su descontento contra la nueva Ley de Aguas.

Durante las primeras horas del 5 de diciembre, comenzaron a retirar sus tractores y camiones, de los cruces internacionales Córdoba de las Américas, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

También quitaron los bloqueos en los cruces de Jerónimo - Santa Teresa, en Nuevo México; y Guadalupe - Tornillo, en Texas. A través de redes sociales, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmó que su jornada histórica de movilizaciones había concluido, pero que se reunirán y regresarán más fuertes.

“Hemos demostrado que, al defender nuestro legado, defendemos la soberanía alimentaria de México (...) Volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante”, indicó el FNRCM.

Oposición afirma que Ley de Aguas perjudicaría a los agricultores

Por su parte, los agricultores de Zacatecas también habían protestado por los cambios en la nueva Ley de Aguas, que fue aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores, pese a los reclamos de la oposición.

Los senadores de oposición mostraron su descontento contra la aplanadora morenista; Mario Vázquez, del PAN, aseguró que se van a criminalizar las prácticas comunes del campo: "una pequeña represa para conservar agua de lluvia o recargar el acuífero puede ser interpretado como un delito", explicó.

"No les interesa el agua, lo que quieren es control político y acabar con la propiedad privada (...) Y pasado mañana va a ser como en Cuba. ¿Por qué tienes tres casas si solo necesitas una?", sentenció por su parte Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN.

De acuerdo con la Ley de Aguas, las modificaciones al dictamen buscaban terminar con la sobreexplotación y el mercado negro del agua, principalmente en el sector agropecuario.

Sin embargo, los agricultores señalaron que si las modificaciones no se implementan bien, se afectará a la población y no se podrán generar alimentos, provocando un aumento de precios.