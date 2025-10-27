Agricultores bloquean carreteras de México hoy 27 de octubre; portazo en Segob tras no alcanzar acuerdo

Al no llegar a un acuerdo y ante lo que consideran un intento de pagarles menos por la tonelada de maíz no transgénico, los agricultores advirtieron que podrían intensificar sus movilizaciones.

Los Campesinos,.el sector mas explotado y olvidado por el actual Gobierno. la manifestación en la Secretaria de Gobernación muestra el hartazgo al trato recibido. pic.twitter.com/4IkaAIZqph — Kenny M. ✖️ (@Abrahammaya12) October 27, 2025