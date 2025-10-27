Agricultores bloquean carreteras de México hoy 27 de octubre; portazo en Segob tras no alcanzar acuerdo
Al no lograr un acuerdo por precios justos para el campo mexicano, el paro nacional de agricultores se extiende a varios estados, con bloqueos en carreteras.
Este lunes 27 de octubre de 2025, agricultores de varios estados de México iniciaron un paro nacional acompañado de bloqueos en carreteras y casetas de peaje, para exigir al Gobierno federal mejores condiciones para el campo.
¿Cuáles son sus demandas principales?
- Precio de garantía de $7,200 MXN por tonelada de maíz.
- Exigen mayor apoyo al sector agropecuario
- Revisión de políticas y acceso a créditos y mejores mecanismos
- Mecanismos para garantizar su seguridad ante las extorsiones del crimen organizado
Productores agrícolas rechazan acuerdo en CDMX; advierten más movilizaciones
Al no llegar a un acuerdo y ante lo que consideran un intento de pagarles menos por la tonelada de maíz no transgénico, los agricultores advirtieron que podrían intensificar sus movilizaciones.
Los Campesinos,.el sector mas explotado y olvidado por el actual Gobierno. la manifestación en la Secretaria de Gobernación muestra el hartazgo al trato recibido.
ZMG totalmente bloqueada; evita estas vialidades en Jalisco
¡Toma precauciones! Este 27 de octubre, continúan los bloqueos en:
📍Antigua carretera a Morelia (continuación de López Mateos), a la altura del km 40.
📍 Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park.
📍Autopista Guadalajara-Morelia, desde Zapotlán del Rey, Jalisco, hasta Arúmbaro, Michoacán.
⚠️ #ATENCIÓN ⚠️— Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) October 27, 2025
Se reportan bloqueos por parte de agricultores que se manifiestan 🌽, en los siguientes puntos del estado:
🚜 Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.
🚜 Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.

🚜 Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.
Bloqueos en Tamaulipas por paro nacional de agricultores
En Tamaulipas se registran bloqueos por parte de agricultores en los siguientes puntos:
-San Fernando: A la altura de la carretera Victoria-Matamoros
-Río Bravo: Libramiento de Río Bravo, en ambos sentidos.
-Gustavo Díaz Ordaz: Cierre parcial en la carretera ribereña
Suspenden clases en Jalisco por bloqueos carreteros
La Universidad de Guadalajara informó que este lunes 27 de octubre suspenderá las clases presenciales en varios de sus centros universitarios debido a los bloqueos carreteros registrados en Jalisco por el paro nacional de agricultores.
¿Qué carreteras de Michoacán están bloqueadas?
De acuerdo con autoridades, se reportan bloqueos y cierres parciales de vialidad en varios puntos del estado de Michoacán, como parte del paro nacional de productores agrícolas:
- Vista Hermosa: Autopista de Occidente, kilómetro 390 (caseta de peaje).
- Zinapécuaro: Carretera de cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo.
- Ecuandureo: Autopista México–Guadalajara, kilómetro 360 (plaza de cobro).
- Jiquilpan: Carretera federal Jiquilpan – Sahuayo, a la altura de la glorieta de Liconsa.
- Villamar: Carretera federal Jiquilpan – Zamora, en el crucero de Jaripo.
- Venustiano Carranza: Tramo carretero local con presencia de maquinaria agrícola.
Vialidades de Jalisco afectadas por bloqueos de agricultores
Al no alcanzar ningún punto de acuerdo, productores bloquean diferentes puntos carreteros en Jalisco:
🚨Carretera Guadalajara–Colima
🚨Caseta de Ocotlán en la Autopista México–Guadalajara
🚨Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park:
🚨Carretera La Barca–San Juan
🚨Carretera Santa Rosa–La Barca
Productores de maíz bloquean diferentes puntos carreteros en Jalisco, demandando el pago de siete mil 200 pesos por tonelada

Algunos de los puntos son:

-La Barca
-Atotonilco
-Acatlán de Juárez
-Carr. a Nogales antes de Venta del Astillero, #Zapopan
Algunos de los puntos son:
-La Barca
-Atotonilco
-Acatlán de Juárez
-Carr. a Nogales antes de Venta del Astillero, #Zapopan pic.twitter.com/aU85IMLor0
Carreteras bloqueadas por campesinos en Guanajuato
¡Toma precauciones! Agricultores se manifiestan en las siguientes vialidades:
📍León-Aguascalientes
📍Silao-Irapuato
📍León-Silao
📍Libramiento Norte de Irapuato
📍Salamanca-Celaya
🚧⚠️ Cierre parcial en la carretera federal 45 en el sentido de #Silao - #Irapuato. Usa rutas alternas.
Agricultores irrumpen Segob tras no alcanzar acuerdo
Se armó la trifulca en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), lueg de que no se atendiera la principal demanda de precios justos para la tonelada de maíz; solo les ofrecieron 5 mil 200 pesos.
🌽🚨 Al grito de "¡Fuera Berdegué!", campesinos intentaron ingresar a Segob tras rechazar la comisión 7,200 pesos por tonelada de maíz; solo les ofrecieron 5,200.