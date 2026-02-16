Corte de agua en Jalisco: Zapopan se queda sin suministro en estas colonias

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó sobre un corte de agua en Zapopan, Jalisco, tras una intervención emergente en el Tanque Belenes, lo que afectó el cárcamo Federalistas y el bombeo hacia el Tanque Federalistas I.

Como consecuencia, más de 20 colonias presentan baja presión y, en algunos casos, suspensión del servicio .

De acuerdo con el organismo, la afectación se debe a trabajos técnicos necesarios para el sistema de almacenamiento; por lo que se estima que el suministro podría normalizarse durante la noche del martes 17 de febrero , aunque esto dependerá del avance de la intervención.

Lista de colonias afectadas por el Megacorte de agua en Zapopan

El Megacorte de agua en Zapopan impacta principalmente fraccionamientos ubicados en la zona de Valdepeñas y alrededores.

Las colonias reportadas con afectaciones son:



Altagracia, Cañadas San Lorenzo, Colinas del Rey, Coto Almendros, Coto Altavista, Coto Argenta, Coto Boreales Residencial, Coto Miralto Residencial, Coto Real del Bosque, Coto Sotavento Residencial, Coto Vitana Residencial, Bosques Valdepeñas, Francisco Villa Las Palmas, Haciendas del Valle, La Cima, Lomas de Zapopan, Punta Valdepeñas, Real Valdepeñas, Savia Tulipán, Savia Orquídea, Rinconada San Isidro y Zapopan Industrial Norte.

Así puedes pedir pipas de agua durante el megacorte de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara

Ante el Megacorte de agua en Zapopan, las autoridades activaron un operativo especial con pipas gratuitas para abastecer a las colonias más afectadas por la suspensión o baja presión del servicio. La prioridad será atender primero las zonas donde el suministro esté completamente interrumpido.

Las personas que necesiten este apoyo pueden comunicarse a SIAPATEL marcando al 073, donde se registrará la solicitud y se programará la entrega. También es posible pedir información y seguimiento a través de las redes sociales oficiales del organismo operador del agua.