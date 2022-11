Memo Ochoa en números: Edad, penales atajados y Mundiales jugados

México debutó en el Mundial de Qatar 2022 y lo hizo con un empate a cero goles contra Polonia, en un partido que desde el inicio estuvo marcado por una figura: Francisco Guillermo Ochoa, quien entró en la prestigiosa lista de jugadores con presencia en cinco mundiales, pero que más allá del récord, brilló con luz propia tras atajar un penal a Robert Lewandowski. De esta manera, Memo Ochoa volvió a ganarse el reconocimiento del mundo y rescató un punto para la Selección Mexicana.

Ante esta nueva actuación histórica, pues se convirtió en el primer portero mexicano en atajar un penal en Mundiales desde 1930, a continuación recordamos cómo han sido los números de Guillermo en Copas del Mundo, su edad, debut y por qué es considerado como el mejor portero mexicano de la historia junto a Jorge Campos.

Edad y estatura de Memo Ochoa:

Para poner en perspectiva la figura de Ochoa, es importante conocer que hoy en día es un portero longevo y no muy alto comparado con otros guardametas. Nació el 13 de julio de 1985, por lo que disputa el Mundial de Qatar con 37 años y mide 1.85 metros.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Memo Ochoa?

A pesar de que la FIFA y la Selección Mexicana lo reconoció como uno de los jugadores con cinco Copas del Mundo, la realidad es que con su partido ante Polonia en Qatar 2022, el canterano del Club América solo ha jugado tres ediciones: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; aunque eso sí, siendo figura en las tres ediciones.

En estas tres Copas del Mundo, las estadísticas de Memo Ochoa son los siguientes:

Brasil 2014: 4 partidos, 360 minutos, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. 3 goles recibidos y 2 partidos con la portería en cero (vs Brasil y Camerún).

Rusia 2018: 4 partidos, 360 minutos, 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas. 6 goles recibidos y 1 portería en cero (vs Alemania).

Qatar 2022: 1 partido, 90 minutos, 1 empate y cero goles recibidos hasta el momento (vs Polonia).

Lo interesante de la estadística es que en el Mundial de Rusia 2018, a pesar de solo jugar cuatro partidos, realizó 25 atajadas, la segunda máxima cifra de todo el torneo, solo superado por el campeón Hugo Lloris.

Fue en Qatar 2022 cuando atajó su primer penal en Mundiales, luego de fallar en los octavos de final de 2014 ante Países Bajos y en la fase de grupos de 2018 ante Suecia, dos oportunidades previas en las que no pudo atajar.

HAMAD I MOHAMMED/REUTERS Memo Ochoa atajó penal a Robert Lewandowski en el Mundial de Qatar 2022

Para poner en contexto, Jorge Campos disputó dos Mundiales de tres a los que fue, en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. No pudo dejar su portería en cero en los ocho partidos disputados y recibió un total de 11 anotaciones.

¿Cuántos penales ha atajado Memo Ochoa en su carrera?

Sin contar tandas de penales, a lo largo de su carrera Memo Ochoa solamente ha atajado 15 penales entre su paso por el América (4), Ajaccio (2), Granada (2), Standard de Lieja (3) y la Selección de México (4).

La efectividad de Memo en penales no es la mejor, pues asciende apenas al 20% de los penales que ha enfrentado, de acuerdo con estadística de Goal; sin embargo, con el penal atajado en este Mundial de Qatar se convirtió en el primer mexicano en conseguir tal hazaña en Copa del Mundo desde 1930.