Memo Salinas regalará camión a Don Lionel tras perderlo en narcobloqueos por caída de “El Mencho”

En medio de la tragedia y el terror que sembró el crimen organizado durante los narcobloqueos del pasado 22 de febrero, surge una historia de profunda solidaridad ciudadana. Don Lionel, el conductor de 67 años que perdió su herramienta de trabajo entre las llamas en el estado de Jalisco, no se quedará con los brazos cruzados: recibirá un camión completamente nuevo gracias al empresario Memo Salinas.

La historia de este hombre trabajador conmovió a las redes sociales y a la audiencia de Azteca Noticias, demostrando que en los episodios más oscuros, los mexicanos saben unirse para salir adelante.

Don Lionel vio la furia del #CJNG cara a cara en Guadalajara, #Jalisco. Iba de Batamonte, #Sinaloa, a Morelia, #Michoacán, con 17 toneladas de jitomate cuando sicarios lo pararon a balazos.



"No lo quemen, es mi sustento", suplicó, pero le prendieron fuego.

De la pesadilla en Jalisco al rescate en Nayarit

El calvario de Don Lionel, originario de Michoacán, comenzó cuando viajaba desde Sinaloa transportando 17 toneladas de tomate hacia su estado natal. Su ruta lo llevó al entronque de El Arenal, en Jalisco, justo en el momento en que se desató la furia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la caída de su líder, "El Mencho".

A pesar de sus súplicas para que no quemaran el camión que aún sigue pagando con el esfuerzo de su trabajo, los criminales rociaron la cabina con combustible y le prendieron fuego frente a sus ojos.

En un acto de instinto y absoluta desesperación, el transportista perforó las cajas de su propia carga para que el jugo de los tomates ayudara a sofocar las llamas, las cuales llegaron a alcanzar los mil grados centígrados de temperatura.

¡Somos más los mexicanos buenos!



Don Lionel, de 67 años, quedó atrapado en la furia de los narcobloqueos mientras viajaba a Michoacán. Perdió su sustento, pero no su esperanza.



Tras el susto de su vida y gracias al apoyo de la gente, el señor ya está en Michoacán con su familia.

Tras perder su patrimonio, la primera muestra de ayuda llegó en medio del caos: un mecánico originario de Tepic, Nayarit, lo rescató de la zona de peligro. Don Lionel y los restos de su unidad fueron trasladados hasta un taller en Tepic, donde el vehículo quedó a la espera de una reparación que tomaría, en el mejor de los casos, un mes entero.

Memo Salinas le regalará a Don Lionel un camión nuevo

La urgencia de ayudar a Don Lionel no era menor. Se trata de un hombre de la tercera edad que padece un cuadro de diabetes y necesita estar constantemente medicado. Tras darse a conocer su caso, el apoyo de los mexicanos no se hizo esperar, logrando que el día de ayer, Don Lionel finalmente regresara a Michoacán para reunirse a salvo con su familia.

Buenos días; México por su NarcoGobierno moreNarco hundido en violencia permite que al Sr. Montes le quemen su camioncito en Jalisco, el cual es su único sustento y apenas lo estaba terminando de pagar por lo que aún ni asegurado lo tenía.



El Sr. Montes es una persona trabajadora.

Pero la mejor noticia llegó poco después. El empresario Memo Salinas conoció la desgarradora historia a través de la pantalla y anunció públicamente su decisión de regalarle un camión nuevo a Don Lionel. Esta donación cambiará por completo el panorama para el conductor, ya que ese vehículo calcinado representaba su único sustento económico para vivir.

"El Sr. Montes es una persona trabajadora que depende completamente del camión que tenía para mantener a su familia. Yo le voy a comprar camión nuevo, Sr. Montes, ayúdenme por favor todos a encontrarlo para entregárselo directo a él", escribió a través de su cuenta oficial de X.