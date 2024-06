¡A la luz del día y sin miedo a la ley! Menor de cuatro años fue secuestrado tras ser sustraído de su casa en Atzalan, Veracruz

En Atzalan, Veracruz, en la comunidad ‘Pochotita’ y ‘Zapotitlán', el menor Raúl Villa, de apenas cuatro años, fue sustraído de su domicilio el pasado viernes por cuatro personas desconocidas; desde ese momento, familiares y amigos comenzaron con su búsqueda.

“El viernes a las 12 del día en la comunidad se lo llevaron, andamos toda la población, todas las comunidades cercanas a Zapotitlán están apoyando para peinar la zona y encontrarlo”, señaló un familiar del menor.

Los padres del pequeño levantaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional con sede en Jalacingo y continuaron con la búsqueda del pequeño; sin tener respuesta alguna.

| Pexels

La madre de Raúl está desesperada y su papá, continúa buscando al pequeño.



“Desconocemos, no se sabe por qué si iban a pedir dinero para rescate, no sabemos nada, su mamá está un poco mal de salud y el papá es el que ha andado junto con sus hermanos moviéndose ya en Atzalan, pidiendo ayuda también, pero no han obtenido alguna respuesta de nadie”, explicó un testimonio sobre la angustia que está viviendo la familia.

#AlertaAmberVer SOLICITA su colaboración en la BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN de la niña RAUL VILLA SANTIAGO, de 04 años de edad. #SiLoVesREPORTA #HasVistoA #Atzalan#Jilotepec #banderillaveracruz #Xalapa #Altotonga Tel. de contacto 228-68-92267 EXT. 4083 o EXT. 4084 pic.twitter.com/5pkBXzgBVU — Alerta Amber (@aamber_ver) June 11, 2024

Fue a través de un comunicado que la fiscalía general del estado informó que se inició una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad del menor. En el texto explican que la policía ministerial de investigación llevó a cabo un operativo de localización en la zona, logrando identificar y detener a Ana maría “N”, quien presuntamente participó en los acontecimientos.

Finalmente, aseguraron que continúan con las investigaciones, mientras que la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, enfatizó que no habrá impunidad en este caso.