“Una falta de respeto": Así reaccionaron las corcholatas a las declaraciones de Marcelo Ebrard

Tras las polémicas declaraciones de la corcholata Marcelo Ebrard, los otros cinco aspirantes para liderar a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena decidieron no quedarse callados y contestaron al excanciller.

Ebrard acusó a la exjefa capitalina de acarreo y de compras en encuestas donde señalan que va a la delantera. En ese sentido, urgió al partido de Morena que actúe a la altura del movimiento y deje de simular a favor de su compañera.

Claudia Sheinbaum afirma que va arriba en las encuestas y niega que sea inventado

En el marco de su visita a Zamora, Michoacán, Claudia Sheinbaum le mandó una indirecta a Marcelo Ebrard después de lo que dijo en su conferencia de prensa:

“Llevamos arriba un año en las encuestas, no es algo que se invente, es lo que quiere el pueblo, es muy importante que en nuestro movimiento haya unidad y de mi parte toda mi vida lo he hecho y lo hare, desde aquí decimos que los principios de morena los tenemos en el corazón nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, señaló.

#Michoacán | En Zamora, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, @Claudiashein, reiteró que va adelante de las #encuestas pero insistió en que lo más importante es la #unidad dentro de su partido. pic.twitter.com/4JgfBr0UwK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2023

“Siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Somos seis los compañeros que estamos participando”. Asimismo, reiteró que lo más importante es la unidad dentro del partido guinda.

Adán Augusto López señala que declaraciones de Ebrard son por desesperación

“Yo no conozco el contenido de su declaración, pero se me hace una falta de respecto ponerse a hablar si es una contienda de dos, de tres, yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en ese proceso. Yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación, no es buena, para nadie, no es buena consejera, son tiempos de prudencia, de trabajar para construir la unidad”, señaló Adán Augusto López.

Fernández Noroña llama prepotente a Marcelo Ebrard tras declaraciones

Fernández Noroña, militante del PT, señaló de “prepotente y arrogante” la declaración de Ebrard, además de que reiteró que son seis candidatos y es “muy torpe” minimizar a cualquier compañero aspirante.

Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de @m_ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 16, 2023

Ricardo Monreal respalda a Marcelo Ebrard

Ricardo Monreal apoyó a Ebrard y dijo que la denuncia de su compañero sobre la falta de equidad en el proceso del partido guinda se tiene que atender. “Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”.