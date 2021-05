En redes, difunden mensaje sobre vacunación a mujeres no embarazadas

Algunas mujeres mayores de 18 años se registraron para ser inmunizadas contra Covid-19 aún sin estár embarazadas, ello debido a que en redes sociales circula un mensaje donde se afirma que presuntamente cualquier mujer puede hacer el registro para la vacunación, aunque no esté esperando un bebé.

En el mensaje se aseguraba que las mujeres de 18 a 50 años que desearan vacunarse podían completar el registro sin estar embarazadas, esto mediante un sitio web cuyo enlace se incluyó en el texto.

“Hola, hola, les comparto esta info. Para las que deseen vacunarse, ya está abierto el portal de vacunación para mujeres de 18 a 50 años. Sí, dice que para mujeres embarazadas, pero tiene una opción donde puedes poner que no estás embarazada y tu registro será exitoso”.

Sobre estos hechos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que es necesario revisar las fuentes de información antes de compartir cualquier dato relacionado con la vacunación.

“Antes de compartir cadenas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, revisa que la fuente de origen concuerde con la información de páginas web y cuentas oficiales”, pidió la dependencia capitalina.

Entre las reacciones a este mensaje que surgieron en redes sociales, una usuaria sugirió que, al parecer, cualquier persona puede registrarse para recibir la vacuna contra Covid-19, pero cuestionó sobre cómo se comprobará, durante la vacunación, que las mujeres están embarazadas.

Con este problema de que cualquiera se puede registrar, como se va a comprobar que están embarazadas, pasará como en la fila del super... cualquiera con colitis la van a vacunar o como — Pato (@Patilukas) May 12, 2021

Otras internautas usaron sus redes para pedir a las mujeres que no estén embarazadas que no hagan caso al mensaje y no se registren, ya que uno de los requisitos del sistema es ingresar la CURP, pero aparentemente no hay otro paso que permita comprobar las semanas de gestación.

“Amigas, el registro sí está abierto para todas las mayores de 18 años pero porque asumen que estás embarazada ya que en el CURP no viene esa información. Si no lo estás, puedes esperar otro poquito y no saturar -aún más- el sistema”, escribió la usuaria de Twitter.

Amigas, el registro si está abierto para todas la mayores de 18 años pero porque asumen que ESTÁS EMBARAZADA ya que en el CURP no viene esa información. Si no lo estás, puedes esperar otro poquito y no saturar -aún más- el sistema. Ánimo besties 👭🏽✨ — doja fat 👱🏽‍♀️ (@_lizethgpe) May 12, 2021

La redacción de Azteca Noticias se comunicó con la Secretaría de Salud capitalina para confirmar cómo se comprobará que las mujeres están embarazadas.

Sin embargo, no se obtuvo respuesta y la llamada se redirigió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), donde tampoco se logró establecer comunicación para obtener más detalles sobre el mensaje que se volvió viral y sobre qué pasará con las mujeres que se registraron sin tener al menos nueve semanas de gestación.

¿Dónde se realiza el registro de vacunación contra Covid-19 para embarazadas?

Para desmentir el mensaje que circuló en redes, la Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que en el caso de la capital del país, hasta el momento, las mujeres embarazadas solo se vacunarán en la alcaldía Cuauhtémoc y pueden registrarse en mivacuna.salud.gob.mx para que reciban su cita a través de un mensaje de texto.

El gobierno capitalino informó que la vacunación contra Covid-19 a las mujeres que tengan más de nueve semanas de gestación, se realizará en dos sedes: la Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria “Benito Juárez”.

Hoy inició la vacunación de mujeres embarazadas junto con personas de 50 a 59 años de la alcaldía Cuauhtémoc. Recuerden que es solo para las residentes de esta alcaldía. El sábado daremos información detallada de vacunación para personal educativo, 50 a 59 y mujeres embarazadas pic.twitter.com/SNBxuXQqGM — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 12, 2021

La inmunización de mujeres embarazadas residentes de la alcaldía Cuauhtémoc se realizará durante la Fase 11 del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX, donde se prevé inocular a 77 mil 222 adultos de 50 a 59 años residentes de esta demarcación.

