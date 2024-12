Esta es la fecha límite para canjear los vales de Mercomuna de hasta mil pesos en CDMX

¡Desde pollo hasta tortillas! Con el objetivo de apoyar a diversas familias de escasos recursos en la Ciudad de México (CDMX), el programa Mercomuna permite que las personas canjeen vales de despensa por cualquier producto de la canasta básica, con un monto total de hasta mil pesos. Pero, ¿hasta cuándo se pueden hacer válidos?

¿Dónde se pueden canjear los vales de despensa Mercomuna?

Una de las grandes ventajas de Mercomuna es que los vales de despensa pueden ser canjeados en más de 600 negocios distribuidos por toda la CDMX los cuales pueden ser identificados con el sello del programa, para así garantizar que sean afiliados.



Mercados públicos

Tianguis

Tiendas locales con sello Mercomuna

🟣Gracias a la Jefa de Gobierno @clara_brugada_m la economía local de Agrícola Pantitlán podrá reactivarse en beneficio para todos. Llegó MERCOMUNA ‼️#CapitalDeLaTransfomacion #cdmx #iztacalco pic.twitter.com/RklHIciQxz — Participación Ciudadana Iztacalco CDMX (@PCIztacalcoCDMX) December 14, 2024

¿Hasta cuándo puedo canjear los vales de Mercomuna?

¡Toma nota! Los vales de despensa entregados el 11 de diciembre de 2024 deberán canjearse antes del 31 de enero de 2025. Si aún no has utilizado los tuyos, ¡aún estás a tiempo de aprovecharlos! Sin embargo, para evitar prisas de último minuto, lo ideal es no esperar hasta la fecha límite.

Recuerda que los vales se distribuyen en nueve con un valor de $100 y dos adicionales de $50. Además, si no deseas gastar todo el monto de un vale en una sola compra, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aclaró que el propietario del negocio podrá devolverte el cambio en efectivo; de esta manera, podrás planear tus compras con calma y aprovechar al máximo tus vales.

¿Cómo obtener los vales de despensa en CDMX?

Si quieres obtener el apoyo de Mercomuna para canjear la canasta básica en la CDMX, lo único que debes hacer es acudir al módulo de Participación Ciudadana más cercano a tu domicilio y presentar la siguiente documentación:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional con fotografía o cartilla del Servicio Militar Nacional).

Comprobante de domicilio reciente, es decir, no mayor a tres meses.

CURP.



Posteriormente, el personal te pedirá que completes un formulario de registro. Una vez validada la información del solicitante, se te entregará los vales de hasta mil pesos.