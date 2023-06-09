¡Salvado por una pata de jamón! Así fue como un mesero salió ileso de una balacera

El pasado domingo 4 de junio se suscitó una balacera en un conocido establecimiento ubicado en la calle de Hortaleza, en el centro de la capital de Madrid, España, donde uno de los meseros logró salvar su vida gracias a, ¿una pata de jamón? Esta es su historia.

De acuerdo con las autoridades de Madrid, España todo aconteció cuando dos sujetos encapuchados ingresaron a un restaurante - bar, localizado en límite entre el barrio de Chueca y Malasaña, con el objetivo de sustraer las pertenencias. Durante el episodio, los asaltantes amagaron tanto a los comensales como a los meseros del establecimiento.

En un momento de pánico, los ladrones arremetieron en contra de los meseros, al disparar un arma de fuego, desatando una balacera; sin embargo, afortunadamente para uno de los camareros este logró salvarse gracias a una pata de jamón.

Las balas quedaron alojadas en el jamón del bar

Al momento de desatarse el tiroteo, el mesero esquivó las balas al saltar de la barra del establecimiento hacia el piso, por lo que los proyectiles quedaron incrustados en una de las patas de jamón del bar.

"¡Increíble!, una pata de jamón salvó mi vida", dijo el camarero al ser entrevistado por medios de comunicación minutos después del ataque.

Una vez que los asaltantes se dieron cuenta de que su objetivo salió ileso, huyeron del lugar con rumbo desconocido. Minutos más tarde la Policía de Madrid dio con su paradero y uno de los sospechosos fue arrestado.

Policía de Madrid detuvo al sospechoso que habría disparado en contra del camarero

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Según relataron las fuentes ministeriales, el presunto agresor se trataba de un joven español de 17 años, quien dentro de sus pertenencias, portaba una mochila con la pistola con la que había efectuado los disparados, por lo que fue detenido bajo el delito intento de homicidio.

En tanto, el segundo hombre se dio a la fuga, en consecuencia, las autoridades han emitido una ficha de búsqueda para localizar al segundo sospechoso. La Policía Científica Nacional ha inspeccionado el bar para recoger los casquillos y pruebas que quedaron impregnados en la pata de jamón.