Hora EXACTA para ver el Francia vs. España, partido de la semifinal del Mundial 2026, por Azteca 7

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están aquí. El primer enfrentamiento será entre España y Francia este martes 14 de julio de 2026. Ambos equipos vienen con estrategias fuertes y son favoritos para convertirse en los ganadores de esta justa mundialista. Aunque queremos ver a ambos equipos en la gran final, solo uno podrá llegar a la gran final. Si ya decidiste de qué lado vas a estar, prepárate, pues el partido será hoy a la 1:00 pm y lo podrás ver completamente EN VIVO por Azteca 7 o a través del sitio web de Azteca 7.

También te puede interesar: La regla de oro del papá de Erling Haaland para criar a un atleta de élite sin presionarlo ni quemarlo

¿A qué hora se jugará el partido Francia vs. España?

El esperado encuentro entre Francia y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. El partido comienza a la 1:00 pm (hora del centro de México) y la buena noticia es que lo podrás ver completamente en vivo y gratis por la pantalla de Azteca 7.

¿Qué se espera de España en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España es uno de los favoritos para llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se espera que el equipo español siga demostrando que tiene una enorme fortaleza. Entre sus filas tiene a grandes futbolistas que han demostrado tener el nivel para esta competencia, por lo que Francia no la tendrá fácil.

¿Qué se espera de Francia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo de Francia es el favorito de este partido para llegar a la final. Francia ha mostrado tener un equipo sólido y grandes goleadores en sus filas. Sin embargo, deben tener mucho cuidado, pues España tiene una defensa bastante sólida. Sea como sea, en definitiva, podemos confiar en que Mbappé y Dembélé lo darán todo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscarán convertirse, además, en los máximos goleadores del torneo.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?