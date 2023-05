Met Gala 2023: Jared Leto, Salma Hayek y Bad Bunny entre los mejores looks de Nueva York

Llegó uno de los momentos más esperados para los amantes de la moda, el arte y el espectáculo, pues el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York albergó una nueva edición de la Met Gala, donde desfilaron decenas de personalidades muy reconocidas alrededor del mundo. Cantantes, actores y modelos de todas las nacionalidades se dieron cita este 1° de mayo y dejaron varias imágenes presumiendo sus atrevidos vestuarios.

Desde referentes globales como Rihanna, Bad Bunny y Beyonce, varios fueron los nombres que se volvieron tendencia en redes de inmediato por el estilo de sus looks. En México, el nombre Salma Hayek no pudo ser ignorado al presumir un espectacular vestido rojo que se llevó todos los reflectores a su figura.

El outfit que dejó boquiabiertos a todos los asistentes, fotógrafos y eventualmente al mundo expectante por la Met Gala 2023 fue Jared Leto, quien llegó disfrazado, literalmente, de un gato; esto en honor Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, personaje en torno al diseñador que dio vida al tema de este año en la histórica gala de Nueva York.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2023?

Como es habitual cada año desde 1948, la Met Gala tiene un tema referencia. Para el 2023, la exposición fue la de ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, por lo que los homenajes alrededor de su figura y obra no cesaron durante la alfombra roja.

Otro de los personajes que no perdieron los flashes de la cámara fue Pedro Pascal, quien se volvió tendencia por un look atrevido con pantalones cortos y gabardina roja, uno de los actores más esperados por su reciente aparición en la serie The Last Of Us; mientras que Anne Hathaway y Dua Lipa también dieron de qué hablar por su espectacular diseño.

¿Qué significa Met Gala?

La Met Gala es una importante fiesta anual para el mundo de la moda y el arte, pues tiene el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. La gala y alfombra roja son la apertura de una exposición que se abre una semana después y que está abierta al público hasta septiembre.

Conocido también como los "Óscares de la moda”, este evento reúne millones de dólares y tener un lugar en la mesa asciende a alrededor de 50 mil dólares, de acuerdo con The New York Times; además de que es necesaria una invitación por parte de los organizadores.