El Metro de la CDMX niega asalto en Línea 9: Nadie presentó denuncia

Ningún usuario del Metro de la CDMX denunció ante alguna autoridad el supuesto asalto cometido en un vagón cuando el convoy se encontraba en el túnel de la Línea 9, al interior de la estación Velódromo, coincidieron el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El rumor era un supuesto asalto a los pasajeros del Metro, situación que fue reportada en Twitter durante la noche del miércoles 18 de enero, pero no había el testimonio en primera persona de alguna víctima y tampoco imágenes del hecho delictivo.

Sin embargo, en un video que circula en redes sociales se observa a varias mujeres agachadas entre los asientos y una usuaria les dice: “tranquilas” mientras otra pregunta “¿ya se bajaron, no?”.

“Todas nos pusimos en cuclillas, porque alguien dijo que estaban asaltando, no se distinguía qué decía el que gritaba, pero tardamos en el túnel y todas estábamos en pánico, después avanzó el tren”, describió la tuitera @YAZHZ, una de las primeras que documentó el presunto asalto al Metro CDMX a través de redes sociales.

“Llegamos al andén y las señoras le dijeron a los de la Guardia (Nacional), pero no vieron a nadie. No sé qué (…) pasó, pero en Ciudad Deportiva se bajó un ‘chaca’ súper sospechoso. No sé si asaltaron, si se pelearon, pero qué pánico. Todas bajamos en shock sin saber qué paso”, agregó @YAZHZ, quien coincide con lo que se ve en el video.

Aunque no sabían lo que pasó el rumor del asalto circuló rápidamente. El texto de la usuaria identificada como @blanca82517067: “asaltaron el metro estamos en estación Velódromo” tuvo 2 mil 685 visualizaciones.

Diez minutos después el usuario @HenrikAborym retomó el mensaje y agregó en el mismo tuit “al parecer”, lo que significa que no lo tenía confirmado y su única fuente de información era lo que leyó en su dispositivo.

“Confirman en redes sociales un asalto al @MetroCDMX en Línea 9 (línea café). Al parecer acaba de suceder hace unos minutos, y por lo que se lee, estuvo bastante fuerte”, escribió @HenrikAborym a las 8:32 pm, un mensaje que tuvo más de 3 mil visualizaciones y siete retweets.

El Metro de la CDMX negó el supuesto asalto en la Línea 9:

“Buena noche, personal de seguridad realizó inspección en el lugar, sin encontrar tal situación y tampoco queja o denuncia de alguna persona. Gracias por el reporte”, respondió el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a los dos tuiteros.

Este jueves la Policía capitalina informó que con relación al video que se difunde en redes sociales en el que se describe un supuesto asalto, el Metro informó que se realizó la búsqueda en la estación Velódromo de la Línea 9 y estaciones subsecuentes para verificar el hecho.

En la revisión participaron efectivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana asignados al resguardo y vigilancia de las instalaciones de la Línea 9, pero no se detectó ninguna situación irregular y tampoco se recibieron denuncias al respecto.

Por tal motivo el Metro exhortó a los usuarios a denunciar de forma inmediata con el personal de seguridad cualquier tipo de ilícito que ocurra en las instalaciones del “Tren Naranja”.

“Lo que pasó es que venía un comediante callejero, a veces se sube, a hacer su show, eso fue lo que se escuchó y aprovechando que se quedó parado el Metro para hacer sus bromas, pero todo bien, yo venía ahí”, relató Xochitl Inés Solis en redes sociales.