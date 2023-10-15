¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 15 de octubre de 2023?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este domingo 15 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, pues es con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este domingo vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este domingo 15 de octubre?

13:00 HORAS

El Metro de la CDMX confirma que hay afectaciones en la Línea B, luego de que se detuviera el servicio para realizar revisión por un objeto metálico en las vías. Toma previsiones.

La circulación es continua en la Línea B, luego de realizar revisión por posible objeto metálico en las vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

12:00 HORAS

Servicio sin anomalías reportadas en redes sociales en las últimas dos horas. La última situación fue en la Línea 3, con el retiro de un tren que provocó severos retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Metro CDMX permite este domingo y los días festivos, el ingreso de bicicletas.

Domingos y días festivos, de 07:00 a 24:00 horas, se permite el ingreso con bicicletas. Toma en cuenta las indicaciones de seguridad: https://t.co/rTAuRXAxOy 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/affkwPJYda — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

10:08 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que hubo afectaciones en toda la línea debido a que se retiró un tren para revisión. Últimos 30 minutos con severas afectaciones y no se descarta que persistan durante la próxima hora.

Buen día. Se retiró un tren de Línea 3 para revisión, al momento el avance es continuo. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

9:29 HORAS

¡Reclamos en la Línea 3 del Metro CDMX! Usuarios reclaman detenciones constantes en estaciones puntuales, con avance de trenes lento pero, sobre todo, por quedarse detenido varios minutos. Toma previsiones.

La línea 3 OTRA VEZ PARADA!?!?!? Lleguen a la siguiente estación aunque sea para salirnos al metrobus! — Suzette Rodriguez (@Suzette_Malik) October 15, 2023

8:00 HORAS | Estaciones del Centro CDMX abiertas

El Metro de la CDMX confirma que las estaciones de Pino Suárez y Zócalo sí se encuentran abiertas.

Buen día, ambas estaciones de la Línea 2 se encuentran abiertas y ofrecen servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

7:15 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea A del Metro CDMX. Al menos 10 minutos de espera, con avance detenido en algunas estaciones y afluencia alta.

Línea "A" ya lleva más de 10 minutos detenido el tren en peñón viejo, ¿Qué pasa?, ¿Porque no avanza? Ahorita no hay mucha gente y ya esta con retrasos. 😡 — Octavio de Anda (@sephiroth1971) October 15, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX este domingo?

Para este domingo, el horario del Metro CDMX se mantiene de 7 de la mañana hasta las 12:00 de la noche, por lo que no olvides viajar con tiempo y evitar llegar justo en el tiempo de apertura y cierre, pues es posible que el tiempo de espera sea prolongado.

