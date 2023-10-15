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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 15 de octubre de 2023?

Todos los días, Fuerza Informativa Azteca realiza un monitoreo en vivo con las noticias más destacadas que pasan en el Metro CDMX y que afectan a los usuarios.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy domingo 15 de octubre?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy domingo 15 de octubre?|X/@KiddysplaceMx

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

En tu viaje abordo del Metro CDMX este domingo 15 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, pues es con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este domingo vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este domingo 15 de octubre?

13:00 HORAS
El Metro de la CDMX confirma que hay afectaciones en la Línea B, luego de que se detuviera el servicio para realizar revisión por un objeto metálico en las vías. Toma previsiones.

12:00 HORAS
Servicio sin anomalías reportadas en redes sociales en las últimas dos horas. La última situación fue en la Línea 3, con el retiro de un tren que provocó severos retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Metro CDMX permite este domingo y los días festivos, el ingreso de bicicletas.

10:08 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que hubo afectaciones en toda la línea debido a que se retiró un tren para revisión. Últimos 30 minutos con severas afectaciones y no se descarta que persistan durante la próxima hora.

9:29 HORAS
¡Reclamos en la Línea 3 del Metro CDMX! Usuarios reclaman detenciones constantes en estaciones puntuales, con avance de trenes lento pero, sobre todo, por quedarse detenido varios minutos. Toma previsiones.

8:00 HORAS | Estaciones del Centro CDMX abiertas
El Metro de la CDMX confirma que las estaciones de Pino Suárez y Zócalo sí se encuentran abiertas.

7:15 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea A del Metro CDMX. Al menos 10 minutos de espera, con avance detenido en algunas estaciones y afluencia alta.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX este domingo?

Para este domingo, el horario del Metro CDMX se mantiene de 7 de la mañana hasta las 12:00 de la noche, por lo que no olvides viajar con tiempo y evitar llegar justo en el tiempo de apertura y cierre, pues es posible que el tiempo de espera sea prolongado.

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