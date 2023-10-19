¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 19 de octubre?

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 19 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 19 de octubre?

17:28 HORAS

Usuarios de la Línea 3 reportan que el Metro de la CDMX avanza lento. Además, señalan que el tiempo de espera entre cada estación es de cerca de 5 minutos.

16:00 HORAS

Una ciudadana preguntó si el servicio en la Línea A operaba con normalidad, a lo que el transpote naranja informó que todas las estaciones funcionaban al 100%.

Buena tarde, la Línea A se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023

13:12 HORAS

¡Afectaciones en la Línea 3! Usuarios reportan trenes detenidos en el trayecto Indios Verdes-Universidad. Toma previsiones por posibles demoras en los próximos minutos.

Hay problema en la línea Verde Indios Verdes - Universidad . No avanza el metro .. — Ramses Zesati (@RamsesZesati) October 19, 2023

11:45 HORAS

Usuarios reportan detenciones constantes en la Línea B del Metro CDMX con dirección a Buenavista. Toma previsiones

Complicaciones en LB dirección Buenavista otra vez nos quedamos atorados en romero rubio R.3019 desde hace rato ya viene yendo muy lento pic.twitter.com/pNHAvQZjuy — Rene Filth (@rene_filth) October 19, 2023

11:10 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 8 presenta severos retrasos. Usuarios reportan demoras de entre 10 y 20 minutos en el paso de trenes.

Nuevamente línea 8 lenta. Tardo más de 20 minutos en salir uno y tiene más de 10 minutos que no llega uno — jorge hernandez (@jorgehe79232077) October 19, 2023

Así fue el caos en la Línea A por la caída de una catenaria en Pantitlán

10:04 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se reanuda el servicio completo en la Línea A, luego de arreglar la catenaria afectada durante la mañana de este jueves. El servicio nuevamente va de Pantitlán a La Paz sin interrupciones.

#AvisoMetro Al momento se reanuda el servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental, todas las estaciones de Línea A se encuentran en operación y ofreciendo servicio. pic.twitter.com/Kt9NZZTKOc — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023

9:20 HORAS

Caos en la Línea A: Establecen Servicio RTP entre las estaciones Pantitlán y Canal de San Juan en ambos sentidos. El servicio del MEtro es exclusivo de La Paz a Canal de San Juan mientras se arregla una catenaria.

#AvisoMetro: Se coordina el apoyo de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de usuarios de Línea A, de Pantitlán a Canal de San Juan por ambos sentidos; continúa el servicio provisional de La Paz a Canal de San Juan. Atiende las indicaciones del personal del sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023

9:00 HORAS

Caos en la Línea A del Metro CDMX por la caída de una catenaria. Hay estaciones cerradas luego del desalojo de trenes en Metro Pantitlán. Tránsito detenido durante varios minutos provoca afluencia máxima en toda la línea. Toma previsiones, ya que permanece cerrado Pantitlán y Agrícola Oriental.

8:33 HORAS

¡Atención, usuarios de Línea A! El Metro de la CDMX informa que no hay servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental por la revisión de una catenaria.

#AvisoMetro: Debido a la revisión de una catenaria en Pantitlán de Línea A, se establece servicio provisional de Canal de San Juan a La Paz. No se ofrece servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental. Personal del sistema labora en la zona. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023

8:07 HORAS

¡Línea 5 "a reventar"! Informan usuarios sobre afluencia máxima y demoras en el avance de trenes de la Línea 5, la cual va de Pantitlán a Politécnico y es color amarilla.

Eviten la línea 5 está a reventar. Tarda más de 4 minutos en llegar a Pantitlán más lo que se tarda en salir. pic.twitter.com/qmYai3uo2d — Dere Dere (@Derenit) October 19, 2023

7:44 HORAS

Siguen los retrasos en la Línea 2. Alrededor de 10 minutos el tiempo de espera en ambas direcciones, especialmente hacia Cuatro Caminos.

L.2 Dirección Cuatro Caminos, no son 5 min.

Tomen precauciones.@MetroCDMX , capacita a tu personal para que publique tiempos reales. pic.twitter.com/DioyoFf5wJ — Anggie / Escudera 🫧🍀 México Expuesto (@Escuderasoy) October 19, 2023

7:32 HORAS

¡Atención, usuarios de Línea 7! Usuarios informan detención de hasta 10 minutos con dirección El Rosario. Afluencia alta y demoras considerables en los últimos minutos. Toma previsiones.

Línea 7 dirección el Rosario, parados más de 10 minutos en San Antonio y no se ve para cuando vaya a avanzar 🤬 — Kapmen (@krmndo23) October 19, 2023

7:20 HORAS

Línea 8 y Línea 9, con afluencia máxima, retrasos y avance de trenes lento. Toma previsiones por demoras en tus tiempos de trayecto.

6:55 HORAS

¡Toma previsiones! Afluencia máxima en Línea 2, Línea B y Línea 9; además de tránsito lento y accesos aturados en Línea 3 y Línea 5. Hasta 20 minutos para ingresar a un tren.

Tampoco son 5 minutos en línea b, llevo 30 minutos y han avanzado 5 estaciones, ya enserio, porque es tan ineficiente el servicio? Toooodos los días, ayer no llovió, ahora cual es el pretexto? — charlyperzabal (@charly_perzabal) October 19, 2023

6:33 HORAS

El Metro de la CDMX confirma afectaciones en la Línea 2. Informan que se retira un tren para revisión, por lo que se espera avance de trenes lento y detenciones constantes en los próximos minutos. Toma previsiones.

Buen día. Se retira un tren de la Línea 2 para revisión, por lo que el avance es lento. En breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023

6:13 HORAS

¡Toma previsiones! Así se encuentra de saturada la Línea 2 del Metro CDMX. Demoras de hasta 20 minutos en el paso de un tren.

¡¡Pésimos días!! ¿Ahora a quien estás rescatando de las vías? ¿Desde que hora empezó a llover? ¿Qué excusas nos pones hoy, temprano? Estación #BellasArtes #Linea2 jueves 19 octubre 2023 6:11 am (¡Desde temprano con tus inutilidades!) @WRADIOMexico @SergioyLupita @Radio_Formula pic.twitter.com/KuTNUCGK3Z — Astro.nomo (@Astronomo80) October 19, 2023

6:00 HORAS

¡Toma previsiones! Línea B, Línea 2, Línea 3 y Línea 9, las principales rutas señaladas con afluencia máxima y demoras en el paso de trenes.