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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 19 de octubre?

Todos los días, el equipo de Fuerza Informativa Azteca realiza un monitoreo con el reporte ciudadano de lo que pasa en el Metro CDMX: avance de trenes en vivo.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 19 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 19 de octubre de 2023?|X/@Astronomo80

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 19 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 19 de octubre?

17:28 HORAS
Usuarios de la Línea 3 reportan que el Metro de la CDMX avanza lento. Además, señalan que el tiempo de espera entre cada estación es de cerca de 5 minutos.

16:00 HORAS
Una ciudadana preguntó si el servicio en la Línea A operaba con normalidad, a lo que el transpote naranja informó que todas las estaciones funcionaban al 100%.

13:12 HORAS
¡Afectaciones en la Línea 3! Usuarios reportan trenes detenidos en el trayecto Indios Verdes-Universidad. Toma previsiones por posibles demoras en los próximos minutos.

11:45 HORAS
Usuarios reportan detenciones constantes en la Línea B del Metro CDMX con dirección a Buenavista. Toma previsiones

11:10 HORAS
¡Toma previsiones! Línea 8 presenta severos retrasos. Usuarios reportan demoras de entre 10 y 20 minutos en el paso de trenes.

Así fue el caos en la Línea A por la caída de una catenaria en Pantitlán

10:04 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se reanuda el servicio completo en la Línea A, luego de arreglar la catenaria afectada durante la mañana de este jueves. El servicio nuevamente va de Pantitlán a La Paz sin interrupciones.

9:20 HORAS
Caos en la Línea A: Establecen Servicio RTP entre las estaciones Pantitlán y Canal de San Juan en ambos sentidos. El servicio del MEtro es exclusivo de La Paz a Canal de San Juan mientras se arregla una catenaria.

9:00 HORAS
Caos en la Línea A del Metro CDMX por la caída de una catenaria. Hay estaciones cerradas luego del desalojo de trenes en Metro Pantitlán. Tránsito detenido durante varios minutos provoca afluencia máxima en toda la línea. Toma previsiones, ya que permanece cerrado Pantitlán y Agrícola Oriental.

8:33 HORAS
¡Atención, usuarios de Línea A! El Metro de la CDMX informa que no hay servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental por la revisión de una catenaria.

8:07 HORAS
¡Línea 5 "a reventar"! Informan usuarios sobre afluencia máxima y demoras en el avance de trenes de la Línea 5, la cual va de Pantitlán a Politécnico y es color amarilla.

7:44 HORAS
Siguen los retrasos en la Línea 2. Alrededor de 10 minutos el tiempo de espera en ambas direcciones, especialmente hacia Cuatro Caminos.

7:32 HORAS
¡Atención, usuarios de Línea 7! Usuarios informan detención de hasta 10 minutos con dirección El Rosario. Afluencia alta y demoras considerables en los últimos minutos. Toma previsiones.

7:20 HORAS
Línea 8 y Línea 9, con afluencia máxima, retrasos y avance de trenes lento. Toma previsiones por demoras en tus tiempos de trayecto.

6:55 HORAS
¡Toma previsiones! Afluencia máxima en Línea 2, Línea B y Línea 9; además de tránsito lento y accesos aturados en Línea 3 y Línea 5. Hasta 20 minutos para ingresar a un tren.

6:33 HORAS
El Metro de la CDMX confirma afectaciones en la Línea 2. Informan que se retira un tren para revisión, por lo que se espera avance de trenes lento y detenciones constantes en los próximos minutos. Toma previsiones.

6:13 HORAS
¡Toma previsiones! Así se encuentra de saturada la Línea 2 del Metro CDMX. Demoras de hasta 20 minutos en el paso de un tren.

6:00 HORAS
¡Toma previsiones! Línea B, Línea 2, Línea 3 y Línea 9, las principales rutas señaladas con afluencia máxima y demoras en el paso de trenes.

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