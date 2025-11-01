¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 1 de noviembre? Afectaciones por Día de Muertos
¿Usarás al Metro? Así se encuentra el servicio este sábado 1 de noviembre por Día de Muertos para que tomes precauciones en tus traslados.
Este sábado 1 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX opera con el horario habitual de fin de semana, en una jornada que se espera sea de alta afluencia debido a la movilidad por las celebraciones del Día de Muertos.
Por esta razón, Fuerza Informativa Azteca te da a conocer el avance de los trenes, así como los retrasos y problemas en las diferentes Líneas para que tomes precauciones en tus traslados.
Metro EN VIVO
¿Habrá cierre por Desfile de Día de Muertos?
El Metro CDMX informa: "al momento no se tiene contemplado ningún cierre, cualquier cambio se dará a conocer mediante nuestras redes sociales oficiales".
Línea 2 se encuentra detenida
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 2 se encuentra detenida, por lo que el servicio contestó que se realizó una revisión de trenes; sin embargo, ya se agiliza el pase de los trenes.
Comienza el servicio en el Metro CDMX para este sábado
Comienza el servicio en el Metro CDMX este sábado. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 10° C.
