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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 27 de octubre?

Consulta el avance de trenes en vivo, las estaciones y líneas con mayor afluencia este viernes mediante el siguiente minuto a minuto del Metro CDMX.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy viernes 27 de octubre?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy viernes 27 de octubre?|X/@raperssketo

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este viernes 27 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este viernes 27 de octubre?

17:14 HORAS

El Metro CDMX informó que por la lluvia se implementó marcha de seguridad en las estaciones L8, L9 y Línea A. Recomiendan tomar precauciones.

13:30 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Retrasos de alrededor de 10 minutos en ambas direcciones. Toma previsiones.

12:45 HORAS
Reportan afectaciones en la Línea 3. Informan detenciones y esperas de hasta 10 minutos. Toma previsiones.

11:50 HORAS
Toma previsiones si abordas la Línea A, Línea B y Línea 8. Principales afectadas durante la mañana de este viernes. Retrasos y avance de trenes lento, además de afluencia alta.

11:05 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Detenciones continuas y retrasos en ambas direcciones. Prevé mucho mayor tiempo al acostumbrado este viernes.

10:08 HORAS
¡Línea B está detenida! Usuarios reportan nulo avance de trenes en varios puntos del trayecto. Reportan demoras de hasta 15 minutos en que avancen los trenes. Afluencia alta y demoras. Toma previsiones.

9:15 HORAS
¡Sigue el caos en la Línea 8! Estaciones llenas, avance de trenes lento y demoras para ingresar a las estaciones de entre 20 y 30 minutos. Toma previsiones.

9:05 HORAS
¡Siguen las afectaciones en la Línea 8! Tras retirar un tren hace alrededor de 45 minutos, la afluencia es máxima en ambas direcciones y hay avance de trenes lento. Toma previsiones.

8:30 HORAS
¡Toma previsiones! Línea 8 del Metro CDMX con severas afectaciones en ambas direcciones. El STC informó que se retiró un tren para revisión, por lo que se esperan retrasos en la siguiente hora para que se normalice la circulación y la afluencia.

7:10 HORAS
¡Afectaciones en la Línea A del Metro CDMX! Usuarios reportan afluencia máxima y demoras en el avance de trenes, ambas direcciones. Espera retrasos.

6:44 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras, con servicio "lento y lleno" en la Línea 3 del Metro CDMX. Espera retrasos en ambas direcciones.

6:33 HORAS
Retrasos en la Línea 1: Usuarios reportan demoras de alrededor de 10 minutos por un tren. Difunden imágenes de andenes llenos, especialmente con dirección a Observatorio.