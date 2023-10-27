¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 27 de octubre?

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este viernes 27 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este viernes 27 de octubre?

17:14 HORAS

El Metro CDMX informó que por la lluvia se implementó marcha de seguridad en las estaciones L8, L9 y Línea A. Recomiendan tomar precauciones.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L8 y L9 y LA. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2023

13:30 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Retrasos de alrededor de 10 minutos en ambas direcciones. Toma previsiones.

Línea B que onda ? — Bea' MChi 🦩 (@bettymanduchi) October 27, 2023

12:45 HORAS

Reportan afectaciones en la Línea 3. Informan detenciones y esperas de hasta 10 minutos. Toma previsiones.

Podrían informar qué pasa en línea 3 está parado desde hace 10 min — Aylin Krauss (@aleekrauss) October 27, 2023

11:50 HORAS

Toma previsiones si abordas la Línea A, Línea B y Línea 8. Principales afectadas durante la mañana de este viernes. Retrasos y avance de trenes lento, además de afluencia alta.

Cual es el p inche pretexto .? Son las casi 12 del día y en la pinché línea A no avanza dejen de estarse tragando los mocos — Steph (@fannrzcampos12) October 27, 2023

11:05 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Detenciones continuas y retrasos en ambas direcciones. Prevé mucho mayor tiempo al acostumbrado este viernes.

Por que se está parando tanto la linea B? — ygp (@patriciayniesta) October 27, 2023

10:08 HORAS

¡Línea B está detenida! Usuarios reportan nulo avance de trenes en varios puntos del trayecto. Reportan demoras de hasta 15 minutos en que avancen los trenes. Afluencia alta y demoras. Toma previsiones.

Como puede ser que digan que 6 min de espera, si ese Metro lleva parado 15 minutos en Morelos de la línea B. 😏 pic.twitter.com/TmDHSPnGyY — Berenice Hernandez (@BrendaB54905066) October 27, 2023

9:15 HORAS

¡Sigue el caos en la Línea 8! Estaciones llenas, avance de trenes lento y demoras para ingresar a las estaciones de entre 20 y 30 minutos. Toma previsiones.

Línea 8 . Estación Constitución así el caos , llevamos más de 20 min sin entrar .... Y según ustedes salen no se cada cuánto tiempo.... Ya no cabemos aquí afuera ... Y tenemos que trabajar. Muevanse prros 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/mDwC6M04eW — 😁🌙✨🌈 (@mami0679) October 27, 2023

9:05 HORAS

¡Siguen las afectaciones en la Línea 8! Tras retirar un tren hace alrededor de 45 minutos, la afluencia es máxima en ambas direcciones y hay avance de trenes lento. Toma previsiones.

L8 garibaldi, no se puede ni transbordar pic.twitter.com/3Q75eVy1OD — By Napier (@NapierLilo) October 27, 2023

8:30 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 8 del Metro CDMX con severas afectaciones en ambas direcciones. El STC informó que se retiró un tren para revisión, por lo que se esperan retrasos en la siguiente hora para que se normalice la circulación y la afluencia.

Buen día. Se retira un tren de la Línea 8 para revisión, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. El Metro no emite justificantes, sin embargo, puedes… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2023

7:10 HORAS

¡Afectaciones en la Línea A del Metro CDMX! Usuarios reportan afluencia máxima y demoras en el avance de trenes, ambas direcciones. Espera retrasos.

Línea A va lenta se detiene mucho tiempo en los andenes y no hay mucha gente — Jery Riioz (@Rivera3Ortiz) October 27, 2023

6:44 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras, con servicio "lento y lleno" en la Línea 3 del Metro CDMX. Espera retrasos en ambas direcciones.

Línea 3 servicio lento y lleno, como de costumbre haciéndose pendejos los del metro — Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) October 27, 2023

6:33 HORAS

Retrasos en la Línea 1: Usuarios reportan demoras de alrededor de 10 minutos por un tren. Difunden imágenes de andenes llenos, especialmente con dirección a Observatorio.