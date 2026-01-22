Reanudan servicio de la Línea 1 del Tren Ligero tras explosión en Xochimilco, CDMX

Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 22 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

El servicio de la Línea 1 del Tren Ligero ya fue reanudado de Xochimilco a Estadio Azteca tras el grave incendio en una fábrica de plásticos , ubicada frente a este medio de transporte.