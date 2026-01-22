Reanudan servicio de la Línea 1 del Tren Ligero tras explosión en Xochimilco, CDMX
El Metro CDMX comienza la mañana de este jueves con retrasos y problemas en algunas estaciones de la Línea A; usuarios piden agilizar el avance de trenes.
Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 22 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
El servicio de la Línea 1 del Tren Ligero ya fue reanudado de Xochimilco a Estadio Azteca tras el grave incendio en una fábrica de plásticos , ubicada frente a este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 22 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes para este jueves
¡Ya hay servicio en la Línea 1 del Tren Ligero!
Después de dos horas de suspensión, se reanudó el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero tras la explosión en la fábrica de Xochimilco.
Línea 1 del Tren Ligero suspendida por incendio en Xochimilco
Debido al incendio en una fábrica de plásticos en Xochimilco, el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero fue suspendida desde Xochimilco hasta el Estadio Azteca.
Se le recomienda a las y los usuarios tomar precauciones, pues hasta el momento no se sabe a qué hora reanudarán el servicio.
#AlMomento 🔴 El fuego consume una #fábrica de plásticos en #Xochimilco; la columna de humo es visible en gran parte del suroriente del Valle de México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026
La Línea 1 del Tren Ligero fue suspendida entre Xochimilco y Estadio Azteca.@PLATA11CDMX tiene el reporte en #HechosAM pic.twitter.com/f9zHJZIlx2
Sin trenes en la Línea 7
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7, aseguran que los trenes tardan en pasar más de 10 minutos y después se quedan detenidos; piden agilizar el servicio.
Súmenle línea 7, tardó casi 10 minutos en llegar convoy y ahora no avanzamos. 😡— Manuel Gutiérrez (@ElMdelaM) January 22, 2026
Bajan a usuarios en la estación Peñón Viejo, Línea A
A través de redes sociales, usuarios reportaron haber sido bajados en la estación Peñón Viejo, de la Línea A; piden mandar unidades.
Que pedo línea A, nos bajaron en peñón, ¿A qué hora se mueve el tren y a qué hora mandan otro? pic.twitter.com/DIwR75VqBT— Vianey (@Vianey60611167) January 22, 2026
Retrasos en la Línea A, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan estar detenidos por más de 10 minutos en la Línea A; piden agilizar el avance de trenes en estaciones.
Otra vez Metro con lo mismo avanza una estación y se quedan parados como 10 minutos línea A— Alberto Mendoza (@alberto129406) January 22, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este jueves 22 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 5° C. pic.twitter.com/Z06hCyAjsZ— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 22, 2026