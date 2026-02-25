¡Colapso en la Línea 7 del Metro CDMX! Reportan alta afluencia en algunas estaciones; avance de trenes este miércoles
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en algunas estaciones de la Línea 7, usuarios aseguran que hay alta afluencia y los trenes tardan en pasar.
¡Sal con tiempo! Para este miércoles 25 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este 25 de febrero 2026
Retrasos en la Línea 3: ¿Qué está pasando?
Reportan retrasos en la Línea 3, usuarios afirman que los trenes se quedan parados por más de 10 minutos en cada estación.
El Metro CDMX aseguró que la línea registra alta afluencia, por lo que ya se están enviando unidades vacías para que se agilice el servicio.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 25, 2026
Alta afluencia en la Línea 7
Reportan alta afluencia en la Línea 7 y los trenes tardan en pasar en varias estaciones; piden agilizar el servicio.
Saben que pasa en la línea 7? pic.twitter.com/sfP1WKEGTZ— Bere@nice (@Nice_1704) February 25, 2026
Retrasos en la Línea 7; no pasan los trenes
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7, aseguran esperar por más de 10 minutos en la estación Mixcoac; se registra alta afluencia.
El Metro CDMX asegura que ya se está agilizando el avance de trenes.
Buen día. Todas las estaciones de la Línea 7 se encuentran abiertas y brindando servicio por ambas direcciones. Se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 25, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/PDdjdx7zAZ— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 25, 2026