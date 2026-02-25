Logo Inklusion Sitio accesible
¡Colapso en la Línea 7 del Metro CDMX! Reportan alta afluencia en algunas estaciones; avance de trenes este miércoles

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en algunas estaciones de la Línea 7, usuarios aseguran que hay alta afluencia y los trenes tardan en pasar.

Metro CDMX HOY 25 de febrero 2026: Retrasos y avance de trenes; estaciones afectadas este miércoles
Alta afluencia y retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX|AZTECA NOTICIAS
Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Sal con tiempo! Para este miércoles 25 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este 25 de febrero 2026

Retrasos en la Línea 3: ¿Qué está pasando?

Reportan retrasos en la Línea 3, usuarios afirman que los trenes se quedan parados por más de 10 minutos en cada estación.

El Metro CDMX aseguró que la línea registra alta afluencia, por lo que ya se están enviando unidades vacías para que se agilice el servicio.

Alta afluencia en la Línea 7

Reportan alta afluencia en la Línea 7 y los trenes tardan en pasar en varias estaciones; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea 7; no pasan los trenes

Usuarios reportan retrasos en la Línea 7, aseguran esperar por más de 10 minutos en la estación Mixcoac; se registra alta afluencia.

El Metro CDMX asegura que ya se está agilizando el avance de trenes.

¡Comienza el día con normalidad!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

