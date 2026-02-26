Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX! Reportan retrasos en la Línea 12; estaciones afectadas para este jueves

El Metro CDMX comienza este jueves con retrasos en la Línea 12, usuarios aseguran que no pasan los trenes en algunas estaciones; así va el avance hoy.

Metro CDMX HOY 26 de febrero 2026: Retrasos y avance de trenes este jueves
¿Qué pasa en el Metro CDMX este jueves?|AZTECA NOTICIAS
Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Qué no se te haga tarde! Para este jueves 26 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avances de tres este 26 de febrero 2026

Sin avance en Isabel la Católica

Usuarios aseguran llevar más de 10 minutos detenidos en la estación Isabel la Católica; piden agilizar el avance de trenes, pues deben llegar a sus trabajos.

Retrasos en la Línea 12: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, estación Tláhuac, aseguran que no pasan los trenes; piden agilizar el servicio.

El Metro CDMX asegura que ya se está agilizando el avance de trenes para cada una de las estaciones de la Línea.

¡Comienzan las operaciones con normalidad!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

