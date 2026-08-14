De la Central de Abasto a Naucalpan: el nuevo hogar temporal de la cría de tigre de bengala blanco

¡Ya tiene hogar! Tras ser resguardada el pasado 11 de agosto en calles de la colonia Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, una cría de tigre de Bengala blanco fue entregada a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en el Estado de México.

Tras su resguardo en Iztapalapa, el felino quedó bajo custodia de la dependencia federal en el inmueble ubicado sobre el Boulevard del Pípila, en la colonia Lomas de Tecamachalco, en el municipio de Naucalpan.

¿Cómo encontraron al tigre de bengala en Iztapalapa?

La cachorra fue localizada la mañana del pasado miércoles 12 de agosto mientras viajaba como copiloto en un vehículo particular dentro de la Central de Abasto, quedando bajo el resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras su resguardo, señalaron que el animal está acostumbrada a convivir con seres humanos; sin embargo, presentó algunos episodios de estrés, principalmente durante el traslado desde Iztapalapa hasta las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.

¿Cuántos tigres blancos de bengala quedan en el mundo?

El tigre de bengala sigue siendo una de las especies más emblemáticas y a la vez más amenazadas del planeta. Aunque se estima que actualmente existen estre 2,00 y 2,500 ejemplares en el mundo salvaje, varios miles más viven en zoológicos y reservas privadas alrededor del mundo, lo que refleja una población fragmentada y dependiente en gran medida de la conservación humana.

A pesar de los avances, el tigre de Bengala sigue en riesgo y su supervivencia depende de la continuidad y fortalecimiento de las estrategias de conservación.

Se estima que en el mundo existen alrededor de 200 tigres blancos de Bengala, la mayoría de ellos viviendo en cautiverio en zoológicos y centros de conservación, ya que prácticamente no hay poblaciones en estado silvestre.

Este felino no es una subespecie distinta, sino una variación genética del tigre de Bengala, lo que hace que su presencia sea aún más limitada y dependiente de la reproducción en entornos controlados.

