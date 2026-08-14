¡Hoy No Circula afectará a miles! Estos autos tendrán que quedarse en casa este viernes en CDMX y Edomex

¿Vas a salir en auto este viernes? Antes de encenderlo, revisa la terminación de tu placa y el holograma, porque el Hoy No Circula tendrá restricciones en la Ciudad de México y el Estado de México; una revisión de unos segundos puede ayudarte a evitar una multa y hasta el traslado de tu vehículo al corralón .

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde opera el programa; si tienes pensado ir al trabajo, dejar a los niños en la escuela, hacer compras o simplemente moverte por la zona metropolitana, aquí te decimos qué autos no circulan este viernes y cuáles sí pueden salir.

¿Qué autos no circulan este viernes 14 de agosto?

Saca tu tarjeta de circulación y revisa estos tres datos: engomado, terminación de placa y holograma.

Este viernes tienen restricción los vehículos con:



Engomado azul

Placas terminadas en 9 y 0

Holograma 1 y 2

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Hoy No Circula viernes 13 de marzo en CDMX y Edomex|CAME

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

En el Edomex, entre los municipios incluidos están Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y otros municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así que si tu recorrido comienza en el Edomex y termina en CDMX, o al revés, no asumas que puedes circular solamente porque tu destino está fuera de tu municipio; revisa primero si tu vehículo tiene restricción.

Estos autos sí pueden circular

No todos los conductores tienen que guardar el automóvil. De manera ordinaria, están exentos de esta restricción los vehículos con holograma 00 y 0, además de los que cuentan con holograma Exento; también existen disposiciones específicas para vehículos que no generan contaminantes por combustión y determinados servicios.

Si tienes un auto eléctrico o híbrido, también conviene verificar que cuente con la condición o acreditación correspondiente antes de circular.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Si decides circular cuando tu vehículo tiene restricción, la sanción en la Ciudad de México puede ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular.

El monto exacto depende del valor vigente de la UMA y de la sanción aplicable; la propia normativa de tránsito de la CDMX establece ese rango de 20 a 30 UMA para estas infracciones.