De milagro tenían señal... se pierden en Los Dinamos y logran pedir auxilio a la policía

Cuatro estudiantes de 21 años se perdieron mientras caminaban en el parque recreativo Los Dinamos, en La Magdalena Contreras, de la Ciudad de México.

El grupo, integrado por dos hombres y dos mujeres, ya no encontró el camino de regreso. Uno de ellos consiguió comunicarse por teléfono con policías de la Ciudad de México y proporcionó las coordenadas de donde se encontraban.

A partir de esa ubicación, policías sectoriales, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y trabajadores del parque comenzaron la búsqueda. Después de varias horas localizaron a los cuatro jóvenes cerca de un río.

Se trata del segundo rescate en menos de cinco días. El pasado 9 de agosto, de igual forma, 4 senderistas se perdieron en el Cuarto Dinamo. Los excursionistas comenzaron a gritar y así fue como lograron encontrarlos. Estaban en buen estado de salud, pero con crisis nerviosa.

¿Cómo encontraron a los cuatro estudiantes perdidos en Los Dinamos?

Los policías que acudieron al llamado conocían el terreno y trazaron una ruta para llegar hasta el grupo. Con apoyo de los rescatistas del ERUM y personal de Los Dinamos se desplegó un operativo para ubicarlos.

Cuando finalmente fueron encontrados, los jóvenes estaban visiblemente asustados, aunque no presentaban lesiones.

#BoletínSSC | #Rescate | Policías sectoriales y especialistas del #ERUM, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, en coordinación con personal de rescate del parque recreativo #LosDinamos, rescataron a cuatro estudiantes que se extraviaron en el perímetro del Cuarto Dínamo, en la… pic.twitter.com/OD0XPqIxL4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2026

Los rescatistas los llevaron hasta la entrada principal del parque, donde paramédicos los revisaron y determinaron que estaban estables y clínicamente sanos.

Después de recibir algunas recomendaciones, los estudiantes pudieron retirarse por sus propios medios.

¿Qué hacer si te pierdes durante una ruta de senderismo?

Una de las principales recomendaciones si te pierdes mientras realizas senderismo, es no seguir caminando sin rumbo. Si se pierde el sendero, lo mejor es permanecer en un sitio seguro y tratar de comunicarse con los servicios de emergencia.

También ayuda compartir la ubicación mediante el teléfono celular, como ocurrió con los cuatro estudiantes. Las coordenadas permitieron que los equipos de rescate redujeran el área de búsqueda y trazaran una ruta para llegar hasta ellos.

¿Cómo hacer trekking o senderismo de forma segura?

Antes de internarse en una zona boscosa conviene tomar algunas precauciones:

