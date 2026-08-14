¿Qué pasó con el caso de Alejandra Marín en 2009 y cuál fue su sentencia?

En junio de 2009, Alejandra Marín salió del Hospital General de México, en la Ciudad de México (CDMX) con una recién nacida dentro de una bolsa. Horas después, la bebé fue recuperada y entregada a sus padres. ¿Qué fue lo que pasó con Alejandra después del robo?

El caso de Marín quedó en manos de las autoridades capitalinas y posteriormente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

¿Cuál fue el delito que cometió Alejandra Marín?

Marín Mendoza tenía 26 años cuando se encontraba trabajando en el Hospital General de México. De acuerdo con las investigaciones, señalaron que conocía el nosocomio y que había tenido una relación laboral en el área donde ocurrió el robo.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el 18 de junio de 2009 ingresó al área de Gineco-Obstetricia y sustrajo a una bebé recién nacida. Fue gracias a las cámaras de seguridad que lograron localizar a la menor y a Alejandra y su esposo.

La menor fue encontrada horas después dentro de una habitación en un hotel ubicado en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, donde Alejandra Marín Mendoza estaba con su esposo.

Uno de los datos importantes dentro de esta historia, fue que Alejandra les había hecho creer a sus familiares y personas cercanas que estaba embarazada. Las investigaciones establecieron que su embarazo era fingido.

¿Cuál fue la sentencia de Alejandra Marín?

Alejandra Marín Mendoza fue sentenciada a más de 13 años de prisión por el robo de la recién nacida del Hospital General de México, ocurrido en junio 2009, cumpliendo su condena en el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

El esposo de Alejandra también fue detenido tras la recuperación de la bebé; sin embargo, permaneció menos tiempo ya que fue absuelto, es decir, no fue declarado culpable.