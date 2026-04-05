VIDEO | “No puede manejar": Pasajeros del Metro CDMX reportan a conductor de tren; esto dicen las autoridades

En la Línea 2 del Metro CDMX que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, un grupo de usuarias reportó al conductor de un tren quien presuntamente realizaba su trabajo en estado inconveniente. El hecho quedó captado en video.

Video captado en la estación Villa de Cortés: ¿qué pasó en el convoy?

Durante el 4 de abril de 2026, una usuaria grabó con su teléfono celular el momento en el cual un convoy se detiene en la estación Villa de Cortés y el conductor sale de la cabina para desactivar las palancas de emergencia, después de que fueran activadas por algunas pasajeras.

Solicitud valoración médica, toxicologica e inhabilitacion del conductor vagón M0654. 4.04.2026. 13 hrs.



L2, de Hidalgo a Taxqueña el conductor M0654 incrementaba la velocidad y frenaba súbitamente, hasta qué se desvaneció y parecía inconsciente.@AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/wBNGzkOdmc — Caro Angeles (@Caro_soycalle) April 5, 2026

Quien graba, la usuaria de la red social X Caro Ángeles, indicó a un oficial en el andén que el tren frenaba intempestivamente y hasta argumentó que el conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se había desvanecido en el tablero.

“Se viene desmayando”, le indica a uno de los oficiales e incluso le pide a la policía que no lo deje volver a subir a la cabina de conducción. “¿Dónde está su jefe de estación? No, ya no puede manejar él”, indica la persona que grabó el video.

Respuesta del STC Metro ante la denuncia ciudadana en redes sociales

Al respecto, el STC informó que la operación de los trenes es coordinada con el Puesto Central de Control, con el cual hay comunicación constante con el conductor.

Sin embargo, verificarán la actuación del conductor del convoy para determinar se se apega a los procedimientos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Buena tarde. En relación con el video difundido sobre un conductor en la Línea 2, la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026

Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX informó en su cuenta de la red social X que los uniformados de la corporación indicaron que la usuaria habló con la jefa de la estación Villa de Cortés para presentar su queja sobre esta situación.

La jefa de estación le explicó a la pasajera cómo es que el pilotaje de los trenes funciona y las razones por las cuales frenan de manera intempestiva.

La #PBI informa:



Oficiales de la #PBI de la @SSC_CDMX que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en la línea 2 del @MetroCDMX, fueron alertados sobre problemas en el modo de conducción de un convoy, ya que el tren frenaba de manera abrupta.



Una usuaria refirió que al… — PBI_SSC (@PBI_SSC) April 5, 2026

La pasajera le mostró un video sobre la conducción del tren y la jefa de estación le indicó que dará seguimiento ante las instancias correspondientes del Sistema de Transporte Colectivo.

Tras ello, la usuaria agradeció a los policías y, después de firmar la bitácora del gobierno, salió de la estación.

¿Cómo presentar una queja formal por mal servicio en el Metro de la CDMX?

El STC cuenta con varias vías para presentar quejas por mal servicio en la red. Una es enviar un correo electrónico a la Coordinación de Denuncias y Responsabilidades del STC a la dirección: unidad_de_orientación@metro.cdmx.gob.mx.

También es posible llamar a la Contraloría Interna del STC en el teléfono 55-5609-1030.

