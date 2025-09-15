¡Atención, Monterrey! Metrorrey tendrá servicio gratis y horarios especiales por Fiestas Patrias

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del transporte colectivo Metrorrey, anunció horarios especiales y servicio gratis en la red de metro durante las celebraciones por el 215 aniversario del Grito de Independencia de México.

Como parte del festejo del 16 de septiembre, miles de regiomontanos podrán trasladarse sin costo durante las celebraciones; esta medida busca facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos que acudirán a los eventos de las Fiestas Patrias.

La iniciativa contempla que los regios puedan disfrutar de los festejos patrios sin tener que preocuparse por el tráfico o el estacionamiento. Además, busca prevenir accidentes viales, promoviendo el uso del transporte público en una de las noches con mayor afluencia de personas en las calles.

¿Qué horarios tendrá el Metro de Monterrey durante las Fiestas Patrias?

Horarios en los que el servicio de Metrorrey será completamente gratuito para los usuarios:



15 de septiembre: El servicio será gratuito de las 2:00 p.m. a las 2:00 a.m.

16 de septiembre: El servicio será gratuito de las 8:00 a.m. a las 2:00 p.m.

¿Cómo se festejará el Grito de Independencia en Monterrey?

El Gobierno de Nuevo León concentrará su celebración en la Macroplaza, con la llamada Macro Fiesta Mexicana, que iniciará alrededor de las 18:00 horas y será totalmente gratuita.

Los artistas confirmados a esta fiesta son:



Grupo Duelo

Joss Favela

Myriam Montemayor

La Treviñosa Banda Regia

Ballet Folklórico Raíces del Tec

Por segundo año consecutivo, se realizará un espectáculo de drones en lugar de fuegos artificiales, priorizando la seguridad y el cuidado del medioambiente, según reportaron las autoridades.

¿A qué hora es el Grito en Monterrey y quién lo da?

El Grito de Independencia en Monterrey se celebrará alrededor de las 23:00 horas en la Macroplaza, encabezado por el gobernador del estado, Samuel García, quien dará la arenga tradicional frente a miles de asistentes.