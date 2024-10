Exclusiva TV Azteca: Mexicano en Israel relata su experiencia ante escalada de violencia en Medio Oriente

Ilan Ajzen, un mexicano en Israel, relata su experiencia ante escalada de violencia que se vive en Medio Oriente. Durante la pasada jornada, Irán lanzó un ataque con misiles con destino a Tel Aviv, en Israel; las sirenas sonaron para que los habitantes de esa metrópoli buscaran resguardo y unos minutos más tarde, más de un centenar de misiles se dispararon desde territorio iraní y pasaron por territorio de Jordania.

El “ Domo de Hierro ”, sistema de defensa antiaéreo de Israel, interceptó las ojivas en el espacio aéreo israelí. Conforme a la inteligencia estadounidense, se esperaba que al menos 250 proyectiles fueron lanzados desde Irán en contra de Israel.

Por otra parte, la ciudad de Tel Aviv, fue objetivo de un ataque terrorista; dos sujetos abrieron fuego en contra de civiles en el barrio de Jaffa, al sur de la ciudad, dejando a ocho personas muertas y varios heridos.

Los dos agresores fueron neutralizados, según la policía israelí; los hombres armados salieron de una estación de trenes y comenzaron a disparar; las autoridades aún no determinan quién realizó este atentado y hasta el momento, ningún grupo en contra de Israel, se ha adjudicado el ataque.

Ilan Ajzen habló en exclusiva para Hechos AM de TV Azteca

Desde Israel, Ilan Ajzen habló en exclusiva para Hechos AM de TV Azteca: “Primero que todo me levanto como un día más junto a mi esposa y mi hijo, feliz de un día más de estar junto a ellos, porque como saben, la situación en este país no está al 100% bien, pero gracias a Dios me puedo parar otro día más a las siete de la mañana y agradecerle a Dios que esté un día más”.

Así es la vida de un mexicano en Israel

Ajzen cuenta que como todas las mañanas, él sale a “trabajar como un día normal, cuido mi hijo unas horas y me voy a trabajar como un día normal; llego a mi oficina y son las dos de la tarde, tres de la tarde pasa el día normal, mi esposa me habla todo tranquilo, como si nada”.

Sin embargo, alrededor de las cinco de la tarde, súbitamente todo cambió, Ilan Ajzen revela cómo fueron los momentos que vivió en medio de los ataques con misiles de Irán en contra de Israel:“por mala suerte o por desgracia el jefe dice, -tenemos que irnos ya de la oficina-, por qué porque nosotros estamos en un trabajo en un piso siete, en donde el búnker, el lugar en donde nosotros nos cubrimos es hasta el piso PB, o sea el piso uno, tenemos que dejar seis pisos en la escalera corriendo; mi esposa hablándome por teléfono porque escuchó las alarmas, porque ella vive 20 kilómetros de donde yo vivo y por desgracia salgo del trabajo a las cinco de la tarde y a las siete que voy a tomar el tren de regreso es cuando caen estos 180 cohetes; abajo de un tren que no tiene búnker, porque hay más de mil personas que están tratando y estamos en las escaleras, mi esposa llorando, porque ella también le suenan en todo Israel y gracias a Dios, nuestro ejército de defensa de Israel, como otra vez más, lanza sus cohetes que son de defensa, porque no atacan a Irán, sino que lo único que hacen es parar a estos 180 cohetes”.

Este mexicano en Israel cuenta que finalmente logra tomar el tren, “regreso a mi casa, abrazo a mi esposa y a mi hijo y les digo a dormir un día más para pararnos”.

Ilan Ajzen le reveló a nuestros compañeros de Hechos AM que:“Mi hijo tiene seis meses, entonces no hay manera de explicarle a un niño de seis meses porque su mamá está agarrando corriendo, frustrada corriendo al baño o el búnker más cerca que tengamos; gracias a Dios en mi casa, el baño es un búnker por así decirlo, en muchas casas, son abajo de las casas, muchos incluso ni tienen búnker, pero están en escaleras que son la parte segura y están construidos en los edificios como búnker las escaleras”.

Aunque no hay manera de explicarle a su bebé de seis meses, este mexicano señala la importancia informar a “los niños de 5 o 6 años, que salen de las escuelas corriendo, después de salir corriendo, entienden exactamente por qué son educados de qué se van a salvar, si es en las cosas de qué si corren entienden que se están salvando y que nuestro ejército está para defendernos”.