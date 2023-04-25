México estrenará embajadas en el extranjero: ¿Qué pueden hacer por ti?

Viajar al extranjero no es una actividad que esté libre de complicaciones, principalmente por leyes o reglamentos vigentes en el país que visitas y que posiblemente desconoces. Estas situaciones podrían complicar tu estancia vacacional o de negocios, pero por fortuna siempre estarán las embajadas de México para auxiliarte en prácticamente todo lo que necesites.

El canciller Marcelo Ebrard informó que el Servicio Exterior Mexicano se ampliará con la creación de cinco nuevas embajadas de México que serán designadas a través de los “Procesos de Selección Benito Juárez 2023”, una iniciativa que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este proceso, según explicó el funcionario, será completamente abierto y transparente para designar, con base en su mérito y trayectoria, a los diplomáticos que estarán al frente de estas instituciones.

Recuerda que las embajadas no solo representan a México ante gobiernos extranjeros, también son esas instituciones que te pueden ayudar cuando sufres un problema, incidente con aerolíneas y autoridades en otro país. Aquí te compartimos dónde estarán las nuevas sedes diplomáticas y los servicios que te pueden ofrecer.

📸El canciller @m_ebrard, acompañado de @CMorenoToscano1, @MoisesPoblanno, @StanfordAmira y @JC_LARARMIENTA, dio inicio a los procesos de selección Benito Juárez 2023, en seguimiento a la instrucción presidencial, para ocupar las titularidades de cinco nuevas embajadas de 🇲🇽.



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¿Cuáles son las funciones de las Embajadas y Consulados de México en el extranjero?

Las principales funciones que las embajadas y consulados de México pueden hacer por ti cuando te encuentras de viaje o viviendo en el extranjero son las siguientes:



Brindarte asistencia consular y proteger tus intereses.

Asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con las autoridades.

Informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país en que te encuentres.

Proporcionar orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario.

Visitarte si te encuentras detenido y hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia.

Expedir un pasaporte en caso de extravío o robo.

Tanto las embajadas, como los consulados, también realizan las siguientes actividades:



Promover el conocimiento de la cultura mexicana.

Fomentar el intercambio comercial, científico y cultural.

Ejercer, dentro de determinados límites, funciones notariales y de registro civil.

Expedir documentos tales como: Pasaportes, Declaraciones de Nacionalidad Mexicana, Cartillas del Servicio Militar Nacional, Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, entre los más importantes.

Hoy presenté al Presidente Xi Jinping mis cartas credenciales como Embajador de México en China, fortaleciendo así los lazos🇲🇽–🇨🇳 y reafirmando nuestra relación de confianza y cooperación mutua. @m_ebrard @SRE_mx pic.twitter.com/TTc8PW8Kzr — Jesús Seade (@JesusSeade) April 24, 2023

¿Dónde estarán las nuevas embajadas de México en el extranjero?

La Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que la apertura de las embajadas responde a la necesidad del gobierno de México de profundizar relaciones políticas, económicas y de cooperación con países y regiones de interés con estas naciones. Desde luego, la tarea primordial será la “protección a mexicanos en lugares donde habrá una mayor presencia diplomática y consular de México”.

Las nuevas embajadas de México serán las siguientes:

