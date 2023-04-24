Marcelo Ebrard confirma llegada de cinco mexicanos desde Sudán

El secretario de Relaciones Exeriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer la llegada de cinco mexicanos desde Sudán, esto se dio en medio del conflicto que presenta el país. El canciller compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde también afirmó que la evacuación de se dio gracias a España.

Cabe recordar que fue el pasado 18 de abril, cuando la SRE reportó la presencia de 11 mexicanos en Sudán, país en conflicto, y afirmó que los ayudaría para poder realizar la evacuación. A través de una nota informativa compartida por la SRE, se dio a conocer que México externaba su preocupación por el conflicto en el que se encontraban los mexicanos.

Sudán es un país en conflicto, esto a causa del Ejército y las FAR que se han acusado de atacar sus respectivas unidades militares, principalmente en la capital Jartum, pero también en otras partes de Sudán. Esto ha ocasionado la muerte de cientos de civiles y también cientos de heridos. Todo esto estalló el pasado jueves 13 de abril, cuando el Ejército denunció el despliegue de las FAR en la capital.

La Embajada de México en Madrid dió la bienvenida a los primeros connacionales evacuados con éxito de Sudán. pic.twitter.com/KnGUKX13bW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 24, 2023

Diversos países apresuran evacuaciones de ciudadanos en Sudán

Otros países, como Estados Unidos, declararon que sus fuerzas especiales se encuentran trabajando para hacer la extracción de los ciudadanos en Sudán. Tan solo el pasado domingo 23 de abril, se cumplieron ocho días desde que el Ejército y un grupo paramilitar comenzaron con ataques, lo cual ocasionó la muerte de cientos de civiles.

Por su parte, el presidente de EU, Joe Biden, anunció que suspendería temporalmente las operaciones de su embajada en Jartum, capital de Sudán; sin embargo, seguía comprometido con el pueblo sudanés y pidió un alto al fuego.

Marcelo Ebrard informó el pasado 23 de abril que cinco mexicanos y dos familiares abordaron sanos y salvos en un vuelo organizado por España para evacuar sus connacionales de Sudán.

Marcelo Ebrard habla acerca de los rescates de mexicanos de Sudán

El canciller mexicano dio a conocer el estatus de los demás mexicanos que se encontraban en Sudán a la espera de su extracción. Dijo que hay dos con médicos sin frontera, una mujer evacuada por la ONU vía Arabia Saudita y otro mexicano que se encuentra en vías de salida.