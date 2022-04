México a favor del diálogo con Rusia para restaurar la paz en Ucrania

Durante su participación ante la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el Embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente señaló que “México ha sido claro y contundente al condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania por ser violatoria del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios constitucionales de nuestra política exterior, también hemos condenado los ataques contra la población civil y su infraestructura, hemos impulsado todo aquello que facilite el acceso a la asistencia humanitaria y nos hemos sumado a las voces que exigen el cese inmediato de las hostilidades”.

Acerca de los informes sobre la actual situación en Ucrania en la que se habla de la probable comisión de violaciones de los Derechos Humanos, el Embajador de la Fuente dijo que México respalda el llamado del Secretario General para que se realicen investigaciones imparciales que permitan identificar responsables.

México 🇲🇽 a favor de mantener el diálogo con Rusia 🇷🇺 para restaurar la paz en Ucrania 🇺🇦. Se abstiene de apoyar su suspensión del Consejo de Derechos Humanos.



📺: Escucha aquí👇 la intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente en la #AGONU 🇺🇳https://t.co/BSclzZdJiv pic.twitter.com/nBH9s1NEc9 — Misión de México ONU (@MexOnu) April 7, 2022

Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la ONU, también dijo que “México sigue con atención el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes internacionales cometidos en Ucrania y apoya decididamente los trabajos que realiza el Fiscal de la Corte para tratar de esclarecer los hechos. Estamos atentos al desarrollo del caso presentado ante la Corte Internacional de Justicia y reiteramos su llamado a cumplir con la reciente orden de medidas provisionales para un cese inmediato de las hostilidades”.

México está a favor de la rendición de cuentas en todo el sistema de las Naciones Unidas y para lograrlo, además de transparencia se necesita de una mayor cooperación, de más diálogo y de mejores prácticas, sin embargo, el Embajador mexicano destacó que “la permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, no constituye un factor que la exima o que le imponga la obligaciones bajo el Derecho Internacional. El punto central debe ser llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los estados miembros sin excepción debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios”.

Rusia:"Ucrania prepara otra provocación para acusar a militares rusos"



El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este miércoles que nacionalistas ucranianos bombardearon la ciudad de Dergachí, y grabaron destrucciones para entregar las imágenes a medios occidentales. pic.twitter.com/OkTVS6oTLg — RT en Español (@ActualidadRT) April 7, 2022

México se abstiene de apoyar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

Cabe señalar que desde un inicio, México fijó su posición de manera explícita en torno a la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania, y lo ha hecho mediante sus intervenciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU.

Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la ONU:

Excluir, suspender no es la solución, el multilateralismo habrá de fortalecerse en la medida que sea capaz de mantener su vocación incluyente. Las resoluciones previas de esta Asamblea que hemos suscrito con plena convicción, condenan la invasión rusa, llaman a un cese inequívoco de las hostilidades, urgen el acceso irrestricto de la ayuda asistencia humanitaria y abogan por una solución diplomática del conflicto.

México 🇲🇽 condena atrocidades reflejadas en imágenes y respalda investigaciones imparciales en Ucrania 🇺🇦



📺: Consulta aquí 👇 la intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad 🇺🇳 https://t.co/UNstZeKxPR#MexicoUNSC pic.twitter.com/rKdCa7jlYA — Misión de México ONU (@MexOnu) April 5, 2022

México se abstuvo de apoyar el proyecto de resolución para suspender a Rusia de sus derechos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos, esto debido a que “México tiene la convicción de qué aún en medio de la guerra deben mantenerse todos los canales de diálogo con las autoridades de la Federación de Rusia, no sólo para que cooperen con el conjunto de mecanismos que integran el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, sino para insistir en la urgente necesidad de encontrar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz de Ucrania”.

ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos durante una reunión este jueves. El resultado de la votación fue 93 a favor y 24 en contra, mientras 58 se abstuvieron (entre estos México).