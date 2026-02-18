“No es el regreso que soñé": Madre buscadora halla sin vida a su hija tras 8 años de búsqueda

El largo trayecto de una madre dedicada a la localización de su hija llegó a un desenlace este mes, marcando el fin de una travesía que se extendió por ocho años y siete meses. Elena Liliette Álvarez López, quien fue vista por última vez en la capital del país durante el año 2017, ha sido localizada sin vida, así lo informó su madre, mujer buscadora.

La noticia fue confirmada por su madre, quien utilizó las plataformas digitales para dar a conocer el hallazgo y expresar el doloroso cierre de un ciclo marcado por la incertidumbre y la exigencia de justicia.

¿Qué sucedió con Elena Liliette Álvarez López?

La cronología de este caso se remonta a la mañana del 20 de julio de 2017. En aquel momento, Elena, de 33 años, salió de su domicilio ubicado en la zona de Tlalpan, dentro de la alcaldía Benito Juárez, con el objetivo de dirigirse a su centro de trabajo.

De acuerdo con las descripciones proporcionadas desde el inicio de su ausencia, la mujer vestía un conjunto compuesto por pantalón y chamarra en tono azul claro, calzado tipo botín en color negro y un accesorio distintivo consistente en un cinturón de cadena. A pesar de tener una ruta establecida, Elena nunca arribó a su destino laboral, perdiéndose todo contacto con ella desde ese instante.

Ante la falta de respuestas institucionales efectivas, su progenitora asumió un rol activo como activista, integrándose a colectivos ciudadanos dedicados a la localización de personas desaparecidas.

Elena Liliette Álvarez López fue localizada sin vida tras casi nueve años de búsqueda incansable

Durante casi una década, la búsqueda no se limitó a la Ciudad de México, sino que recorrió diversas entidades de la República Mexicana. Como parte de los esfuerzos privados para obtener indicios, la familia llegó a ofrecer una gratificación económica de hasta 500 mil pesos a quien aportara datos fidedignos sobre su ubicación.

El hallazgo se produjo finalmente; sin embargo, el caso ha puesto de relieve serias deficiencias administrativas.

La madre de Elena asumió un rol activo en la búsqueda, enfrentando deficiencias administrativas

A través de un mensaje público, la madre de Elena compartió que, aunque el retorno de su hija no ocurre en las condiciones que anheló durante miles de noches, el hallazgo le brinda la posibilidad de que su historia no se pierda en el olvido.

La familia manifestó que, tras años de vivir entre la esperanza y el miedo, ahora cuentan con un sitio digno donde recordarla y llevarle flores. Al finalizar este capítulo de búsqueda incansable, la activista agradeció a quienes se solidarizaron con su causa, subrayando que su hija no fue simplemente una cifra o un expediente judicial, sino el orgullo y el afecto más profundo de su vida. Ahora, Elena vuelve a casa para descansar.