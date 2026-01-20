“¡Un incendio!” Flamas consumen departamento en Azcapotzalco; evacúan a 100 personas | Mientras Dormía

Vecinos de la unidad habitacional Cañito 25 en la colonia San Diego Acoyoacac, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), vivieron momentos de terror cuando un incendio consumió un departamento en el tercer piso de un edificio.

Alma Ester, una vecina, relató a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que algunos habitantes, al notar el siniestro, comenzaron a gritar: “¡Vecinos, vecinos, un incendio! ¡Vecinos un incendio!”, Tras ello, comenzaron a salir de sus casas. Ella tomó a sus hijas y se alejaron del peligro.

Una veladora encendida: la presunta causa del fuego en Azcapotzalco

Debido a que presuntamente no había energía eléctrica en el departamento, los ocupantes encendieron veladoras, pero no notaron que una se cayó y comenzó a quemar objetos de tela y plástico. Las flamas se propagaron con rapidez en el interior.

Brenda, otra vecina y familiar del afectado, trató de ayudar, “pero las llamas estaban muy fuertes, marcamos al 911, nos dijeron que venía la ayuda, pero mejor decidimos salirnos”.

Las llamas subieron por el cubo de las escaleras hasta el quinto piso. Alma Ester describió que el incendio entró por la parte de la zotehuela y también recordó que querían ayudarle con cubetas de agua para extinguirlo, pero “el incendio era muy intenso que no pudimos”. Una densa columna de humo se levantó y resultó visible desde varias colonias a la redonda, lo que aumentó la alarma general.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En #Azcapotzalco, un departamento del tercer piso en la unidad habitacional Cañito 25 se incendió tras el uso de veladoras. El fuego se propagó rápidamente y el humo fue visible desde varias colonias.



Más de 100 personas y sus mascotas fueron… pic.twitter.com/OlX0KjvSst — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Desalojo masivo: 100 personas y mascotas evacuadas en San Diego Acoyoacac

Alrededor de 100 personas, junto con sus mascotas, lograron salir a tiempo del edificio, aunque por ejemplo, Guadalupe López, contó que pudo salir con sus perros, pero un conejo se quedó al interior de su casa. Paramédicos, personal de Protección Civil y bomberos llegaron de inmediato para atender la emergencia.

Saldo del siniestro: Bomberos de la CDMX controlan la emergencia

En tanto que Luisa recordó que tiene un tanque estacionario y pensaba en que si las llamas llegaban allá, el riesgo podría aumentar. Afortunadamente, los bomberos apagaron el incendio. No hay reporte de personas lesionadas y sólo hay daños materiales.