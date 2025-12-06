Noticias que dan gusto. Dos perros de raza Chihuahua fueron rescatados de ser atropellados cuando corrían por el carril confinado del Mexibús en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), pero ahora las autoridades piden ayuda para encontrar a sus dueños.

Oficiales de la Policía Municipal de Ecatepec rescataron a los dos perritos que corrían en el carril confinado del Mexibús, a la altura de Plaza Aragón, evitando que fueran atropellados por la unidad de transporte público o por algún otro automóvil en la Avenida Central, vialidad por la que pasa el Mexibús.

¿Cuál es el estado de salud de los perritos Chihuahua rescatados en Ecatepec?

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que los perros fueron puestos a salvo, recibieron alimento, agua y valoración médica, tras la cual se reportó que están en buen estado de salud.

Las autoridades indicaron ayer que la Célula de Búsqueda realiza la difusión para localizar a sus propietarios y lograr su pronto reencuentro luego de un rescate de reconocimiento ante el peligro al que estaban expuestos los dos lomitos.

Piden ayuda para encontrar a dueños de perritos rescatados de ser atropellados en Ecatepec

Este viernes 5 de diciembre de 2025 las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para localizar a la familia de ambos lomitos para que puedan regresar a casa.

Los dos pequeños perritos fueron encontrados sobre la Avenida Central, en la colonia Ciudad Azteca, y actualmente se encuentran bajo resguardo seguro.

Ambos son color café con blanco. Cualquier información que ayude con el paradero de su familia o si los reconoces o sabes quiénes son sus dueños, llama al número 55 51 16 74 28.

Anuncian feria de adopción en Ecatepec en diciembre: fechas

El próximo 13 de diciembre de las 10:00 a 19:30 horas se llevará a cabo una feria de adopción de perros en el municipio de Ecatepec, de acuerdo con el Centro Municipal De Control y Bienestar Animal del municipio.

Este evento se llevará en el Parque Canino de Las Américas, ubicado en Avenida Libertadores de América 37, Fraccionamiento Las Américas.