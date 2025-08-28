Mientras dormía: Madre e hijo caen de cinco metros tras recargarse en un puente en la colonia Guerrero

En la colonia Guerrero, una mujer y su hijo de tres años cayeron desde una altura de cinco metros, durante la noche. Los hechos ocurrieron en el Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando la mujer, de unos 30 años, relató que se apoyó en una estructura y ambos perdieron el equilibrio, cayendo al carril exclusivo del Trolebús. El impacto provocó la movilización de servicios de emergencia. Esto mientras dormía.

#MientrasDormía | Una mujer y su hijo de tres años cayeron desde cinco metros en el puente de Eje Central y Reforma, en la Col. Guerrero. El menor está grave.

Una mujer y su hijo de tres años cayeron desde cinco metros en el puente de Eje Central y Reforma, en la Col. Guerrero. El menor está grave.

Paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc llegaron al sitio para asistir a las víctimas. El menor fue diagnosticado con una lesión delicada y quedó bajo estricta observación médica. La madre también fue atendida, pero una vez estabilizada, fue detenida y llevada ante el Ministerio Público.

Fuerte accidente en Eje Central; conductor venía en presunto estado de ebriedad

La madrugada del jueves, un aparatoso incidente automovilístico tuvo lugar en el Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro de la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc. Cuatro jóvenes, que volvían de una fiesta, se estrellaron en su camioneta contra un vehículo oficial de Protección Civil que se encontraba en el sitio, atendiendo una emergencia.

Los reportes iniciales señalan que el conductor, al parecer en estado de ebriedad, perdió el control de su unidad, lo que provocó la colisión. El choque fue tan violento que la parte frontal de la camioneta particular quedó completamente destruida, y el vehículo oficial sufrió daños considerables en su parte trasera.

Afortunadamente, los paramédicos ya estaban en el lugar atendiendo una situación previa y pudieron auxiliar de inmediato a los cuatro pasajeros, tres hombres y una mujer. Uno de los jóvenes sufrió un golpe grave en la cabeza y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, mientras que los demás presentaron heridas de menor consideración.

Detienen a dos por presunta venta de drogas

Simultáneamente, un operativo policial se llevó a cabo la noche del miércoles en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, resultando en la detención de dos hombres. La operación fue coordinada por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. El objetivo era un inmueble en la calle Norte 174, donde se cumplió una orden de cateo. Dicha orden se había obtenido a raíz de múltiples denuncias vecinales que señalaban la presunta venta de drogas en el lugar.

Detienen dos hombres durante un operativo en una casa ubicada en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano carranza.



Detienen dos hombres durante un operativo en una casa ubicada en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano carranza.

En el lugar encontraron varias sustancias ilícitas.

Durante la inspección del predio, las autoridades hallaron bolsos con marihuana, cápsulas con cocaína y otras sustancias ilícitas listas para ser distribuidas. Estos descubrimientos confirmaron la actividad ilegal que se sospechaba en el domicilio. Los dos individuos aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.