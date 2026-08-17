Metro CDMX EN VIVO hoy 17 de agosto: Avance de trenes, estaciones saturadas y retrasos minuto a minuto
¿Cómo va el Metro CDMX este lunes? Consulta el avance de trenes en la red de 12 líneas y toma previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 17 de agosto de 2026.
Metro CDMX EN VIVO hoy 17 de agosto: Avance de trenes, estaciones saturadas y retrasos minuto a minuto
Retrasos en Línea 8
Usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la estación Iztapalapa de la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi).
Y ahora que con la línea 8? Más de 10 min en Iztapalapa— karla E. Rosales (@insaxcherry) August 17, 2026
Línea 3 con retrasos
Usuarios reportan que se han retardado hasta 25 minutos en recorrer 3 estaciones en la Línea 3 (Universidad - Indios Verdes).
Son unos ineptos, llevamos 25 minutos en un trayecto de 15 en la linea 3 dirección indios verdes. Es forzoso detenerse en todos los túneles? Ponganse a trabajar @AdrianRubalcava— AleCat (@Alerocats) August 17, 2026
Así va la Línea 7
Pasajeros de la Línea 7 (Barranca del Muerto-El Rosario) aseguran que los trenes se detienen hasta 10 minutos en cada estación.
Pinche línea 7 siempre lenta, los aires acondicionados están de adorno se para 10 min entre estaciones, están de la mierda— Fernando Castillo SS (@ferbeluga) August 17, 2026
¿Cómo va la Línea 8?
Usuarios reportan circulación lenta en la Línea 8 en dirección a la terminal Garibaldi.
@MetroCDMX Que pasa en #L8 dirección Garibaldi, el tren va lento y apenas llegaremos a la estación UAM-I estoy en el vagón R 3432— Syusuke Fuji (@Syusuke_Fuji___) August 17, 2026