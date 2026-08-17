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Metro CDMX EN VIVO hoy 17 de agosto: Avance de trenes, estaciones saturadas y retrasos minuto a minuto

¿Cómo va el Metro CDMX este lunes? Consulta el avance de trenes en la red de 12 líneas y toma previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo.

vagón del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 17 de agosto de 2026.

Metro CDMX EN VIVO hoy 17 de agosto: Avance de trenes, estaciones saturadas y retrasos minuto a minuto

Retrasos en Línea 8

Usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la estación Iztapalapa de la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi).

Línea 3 con retrasos

Usuarios reportan que se han retardado hasta 25 minutos en recorrer 3 estaciones en la Línea 3 (Universidad - Indios Verdes).

Así va la Línea 7

Pasajeros de la Línea 7 (Barranca del Muerto-El Rosario) aseguran que los trenes se detienen hasta 10 minutos en cada estación.

¿Cómo va la Línea 8?

Usuarios reportan circulación lenta en la Línea 8 en dirección a la terminal Garibaldi.

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