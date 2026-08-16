El arma era falsa, pero la detención fue muy real: cae sujeto tras asalto en Tlalpan, CDMX

Un robo a una tienda de conveniencia en calles de la alcaldía Tlalpan, CDMX terminó con la detención de un hombre de 31 años, quien, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, habría utilizado una réplica de arma de fuego para amagar a la encargada del establecimiento.

El caso ocurrió en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, donde una alerta emitida desde el Centro de Comando y Control (C2) Sur movilizó a policías hacia las calles de Conkal y Sisal, luego de que se reportara un asalto.

El asalto y la huida en calles de Tlalpan, CDMX

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, encontraron a una mujer de 25 años, quien se identificó como encargada del negocio y relató lo ocurrido, según su declaración, un hombre había entrado momentos antes al local y la amenazó con una pistola. Bajo esa intimidación, la obligó a entregar el dinero que se encontraba en la caja registradora.

Después de conseguir el efectivo, el sujeto salió del establecimiento y escapó, en ese momento, los policías obtuvieron las características físicas y de vestimenta proporcionadas por la afectada y comenzaron la búsqueda en los alrededores. La persecución no se prolongó demasiado: el posible responsable fue localizado metros adelante del negocio.

#BoletínSSC l #DETENIDO l Policías de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de una réplica de arma de fuego con la que posiblemente asaltó una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia #PedregalDeSanNicolás #CuartaSección, de la alcaldía @TlalpanAl.



Los hechos… pic.twitter.com/vreUcJSFbd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 16, 2026

Lo interceptaron y encontraron una réplica de arma

Los agentes interceptaron al hombre y, conforme al reporte de la SSC, realizaron una revisión preventiva bajo los protocolos de actuación policial durante la inspección localizaron una réplica de arma de fuego corta, además de dinero en efectivo que posiblemente estaría relacionado con el robo reportado minutos antes.

Aunque el objeto utilizado para amenazar a la encargada no era un arma de fuego real, su presencia habría sido suficiente para generar una situación de intimidación durante el asalto.

El hombre, de 31 años, fue detenido y posteriormente informado sobre sus derechos de ley. Después fue trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica.

Detenido suma cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX

Si creímos que ya lo habíamos visto todo, no fue así, el caso tomó otra dimensión después de que las autoridades realizaran un cruce de información sobre los antecedentes del detenido.

De acuerdo con la SSC, el hombre cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos relacionados con robo en diferentes modalidades.

Los registros corresponden a los años 2014, 2021 y 2023, con tres de esos ingresos registrados durante este último año.