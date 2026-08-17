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¿Colapso en calles de CDMX? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas

Te compartimos el mapa de las calles afectadas y cerradas por las marchas de este lunes en la CDMX; conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.

Marchas en CDMX HOY 17 de agosto 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¿Qué calles están cerradas en la CDMX este lunes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Isidro Corro

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 17 de agosto 2026.

Si vas a al trabajo o a la escuela se recomienda salir con tiempo para evitar imprevistos.

¿Qué calles están cerradas por las marchas en CDMX este lunes?

Continúa el bloqueo en Calzada Presa Angostura; alternativas viales

Un grupo de manifestantes continúa con el bloqueo en Calz. Legaría a la altura de Presa Angostura con dirección hacia Av. Río San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo.

Alternativas viales: Eje 4 Poniente, Presa Falcón y Av. Lomas de Sotelo.

Inicia marcha en Av. Juárez; alternativas viales

Se reporta marcha en Av. Juárez no. 50 a la altura de las inmediaciones del Hemiciclo a Benito Juárez con destino al Zócalo CDMX.

Estas son las alternativas viales: Av. Chapultepec, Artículo 123 y Av. Paseo de la Reforma.

Manifestantes liberan Circuito Interior

El grupo de manifestantes que bloqueaban el Circuito Interior, a la altura de Tetrazzini, en la colonia Vallejo, retiraron el bloqueo tras dialogar con autoridades del Gobierno Central.

Los inconformes permanecen sobre la banqueta y ya fue reabierta la circulación en carriles centrales, en dirección del Aeropuerto hacia La Raza.

Atropellan a dos manifestantes en bloqueo de Circuito Interior

Dos personas que participaban en el bloqueo de Circuito Interior y Tetrazzini, en la zona de Vallejo, fueron atropelladas. Ambas resultaron lesionadas y permanecen en el lugar, donde son atendidas por personal de emergencia.

Los manifestantes se encuentran a la espera de una ambulancia para su traslado y valoración médica.

Reducción de carriles por obras en calles de CDMX; vialidades afectadas

Se reporta la reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur.

En sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres.

Continúa el bloqueo en Circuito Interior; alternativas viales

Continúa el bloqueo en Circuito Interior con dirección al Poniente a la altura de calle Tetrazzini, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes.

Alternativas viales: Eje 2 Norte y Eje 3 Norte.

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes? Calles afectadas

El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones a lo largo de este lunes 17 de agosto 2026; te compartimos las calles afectadas y alternativas viales.

🛑 8:00 horas - Concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Añil no.667, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.
🛑 10:00 horas - Concentración de manifestantes en Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, col. Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 10: 00 horas - Concentración de manifestantes en Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 13:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes Sur no. 881, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 17 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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