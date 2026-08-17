¿Colapso en calles de CDMX? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas
Te compartimos el mapa de las calles afectadas y cerradas por las marchas de este lunes en la CDMX; conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.
¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 17 de agosto 2026.
Si vas a al trabajo o a la escuela se recomienda salir con tiempo para evitar imprevistos.
¿Qué calles están cerradas por las marchas en CDMX este lunes?
Continúa el bloqueo en Calzada Presa Angostura; alternativas viales
Un grupo de manifestantes continúa con el bloqueo en Calz. Legaría a la altura de Presa Angostura con dirección hacia Av. Río San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo.
Alternativas viales: Eje 4 Poniente, Presa Falcón y Av. Lomas de Sotelo.
13:29 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en Calz. Legaría a la altura de Presa Angostura con dirección hacia Av. Río San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Eje 4 Poniente, Presa Falcón y Av. Lomas de Sotelo. pic.twitter.com/Qa9wt3pmh7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
Inicia marcha en Av. Juárez; alternativas viales
Se reporta marcha en Av. Juárez no. 50 a la altura de las inmediaciones del Hemiciclo a Benito Juárez con destino al Zócalo CDMX.
Estas son las alternativas viales: Av. Chapultepec, Artículo 123 y Av. Paseo de la Reforma.
11:07 #PrecauciónVial | Inician marcha en Av. Juárez no.50 a la altura de inmediaciones del Hemiciclo a Benito Juárez con destino al Zócalo Capitalino. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Artículo 123 y Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/paeXCr5RnJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
Manifestantes liberan Circuito Interior
El grupo de manifestantes que bloqueaban el Circuito Interior, a la altura de Tetrazzini, en la colonia Vallejo, retiraron el bloqueo tras dialogar con autoridades del Gobierno Central.
Los inconformes permanecen sobre la banqueta y ya fue reabierta la circulación en carriles centrales, en dirección del Aeropuerto hacia La Raza.
Atropellan a dos manifestantes en bloqueo de Circuito Interior
Dos personas que participaban en el bloqueo de Circuito Interior y Tetrazzini, en la zona de Vallejo, fueron atropelladas. Ambas resultaron lesionadas y permanecen en el lugar, donde son atendidas por personal de emergencia.
Los manifestantes se encuentran a la espera de una ambulancia para su traslado y valoración médica.
#AlertaVial | Dos personas que participaban en el bloqueo de Circuito Interior y Tetrazzini, en la zona de Vallejo, fueron atropelladas.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026
Ambas resultaron lesionadas y permanecen en el lugar, donde son atendidas por personal de emergencia.
Los manifestantes se encuentran a la… pic.twitter.com/9RXHwphSFg
Reducción de carriles por obras en calles de CDMX; vialidades afectadas
Se reporta la reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur.
En sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/CJ1fZUUxkP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
Continúa el bloqueo en Circuito Interior; alternativas viales
Continúa el bloqueo en Circuito Interior con dirección al Poniente a la altura de calle Tetrazzini, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes.
Alternativas viales: Eje 2 Norte y Eje 3 Norte.
08:21 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en Circuito Interior con dirección al Poniente a la altura de calle Tetrazzini, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 2 Norte y Eje 3 Norte. pic.twitter.com/sYknxenBlu— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes? Calles afectadas
El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones a lo largo de este lunes 17 de agosto 2026; te compartimos las calles afectadas y alternativas viales.
🛑 8:00 horas - Concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Añil no.667, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.
🛑 10:00 horas - Concentración de manifestantes en Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, col. Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 10: 00 horas - Concentración de manifestantes en Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 13:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes Sur no. 881, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 17 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/RGwQPGhSdb pic.twitter.com/ErmNfb3iWe
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/K2x2Z3w7JR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 17, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 17 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 17, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 17 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/s5LeOuoy0H