¡Más de 20 minutos sin avanzar! Usuarios reportan caos y retrasos en la Línea B del Metro CDMX

La Línea B del Metro CDMX registra retrasos y tiempos de espera prolongados este domingo, de acuerdo con diversos reportes de usuarios; pasajeros señalan que los trenes permanecen detenidos durante varios minutos en estaciones como Tepito, Romero Rubio, Villa de Aragón y Deportivo Oceanía, principalmente en dirección a Ciudad Azteca.

Los usuarios también reportan esperas de más de 10 minutos para abordar un tren y recorridos que avanzan lentamente, mientras algunos pasajeros permanecen dentro de las estaciones a la espera de que se reanude la circulación con mayor rapidez.

Hasta el momento, los reportes consultados no precisan una causa oficial para estas afectaciones en la Línea B.