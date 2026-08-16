¡Más de 20 minutos sin avanzar! Usuarios reportan caos y retrasos en la Línea B del Metro CDMX
El Metro de la CDMX tiene retrasos severos en la Línea B; usuarios piden a las autoridades resolver el lento avance de trenes en las estaciones.
¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 16 de agosto 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Últimas noticias EN VIVO
Línea B del Metro CDMX registra retrasos y trenes detenidos
La Línea B del Metro CDMX registra retrasos y tiempos de espera prolongados este domingo, de acuerdo con diversos reportes de usuarios; pasajeros señalan que los trenes permanecen detenidos durante varios minutos en estaciones como Tepito, Romero Rubio, Villa de Aragón y Deportivo Oceanía, principalmente en dirección a Ciudad Azteca.
Los usuarios también reportan esperas de más de 10 minutos para abordar un tren y recorridos que avanzan lentamente, mientras algunos pasajeros permanecen dentro de las estaciones a la espera de que se reanude la circulación con mayor rapidez.
Hasta el momento, los reportes consultados no precisan una causa oficial para estas afectaciones en la Línea B.
Reportan retrasos en Líneas 2 y 3
El Metro CDMX registra afectaciones en las líneas 2 y 3 debido a la lluvia que se presenta en la ciudad; de acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, ambas rutas operan con marcha de seguridad, una medida que reduce la velocidad de los trenes y puede provocar detenciones momentáneas para mantener condiciones seguras durante el recorrido.
En la Línea 2, usuarios reportaron retrasos y ausencia de trenes en algunas estaciones, mientras que en la Línea 3 pasajeros señalaron que las unidades permanecieron detenidas durante varios minutos, incluso en ambas direcciones.
El Metro explicó que estas condiciones pueden generar una circulación más lenta de lo habitual, por lo que los usuarios deben considerar posibles tiempos adicionales de traslado mientras continúe la lluvia en CDMX.
Línea 1 saturada; estaciones afectadas
Usuarios reportan saturación en la Línea 1 en San Lázaro, aseguran que no pasan los trenes; piden agilizar el servicio.
Linea 1 saturadidisima en san lazaro, y no pasan metrow— Emmanuel Hernandez Barrera (@EmmanuelHe17788) August 16, 2026
Retrasos en la Línea 12: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 5, aseguran esperar por más de 12 minutos a que salgan los trenes; piden agilizar el avance.
Linea 5 lleva más de 12 mí sin que salga un tren— Sergio (@Sergio694682018) August 16, 2026
Tubo zafado en la Línea 7
A través de redes sociales, una usuaria reportó que el tubo de uno de los vagones de la Línea 7 está zafado; autoridades no han dicho nada respecto a este tema.
Hola, reporto que en el vagón N.1417 de la Línea 7 está este tubo safado pic.twitter.com/gJXcqSRtzk— Aranza (@Aranza41298387) August 16, 2026
Retrasos en la Línea B: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, dirección Buenavista; el tren se va deteniendo cada cierto tiempo. Piden resolver el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 16, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.