“Los inyectaron para no orinar"; así transportaron a los 200 migrantes encontrados en Veracruz

Los 229 migrantes rescatados dentro de un tráiler en Xalapa, Veracruz revelaron que los traficantes les habrían inyectado una sustancia para evitar que tuvieran la necesidad de orinar durante el trayecto, así lo informó el director de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán, varios de ellos confirmaron esta práctica tras recibir atención médica.

Aunque la mayoría se encontraba en condiciones estables, algunos presentaban signos de deshidratación. Tras ser liberados, los migrantes —en su mayoría provenientes de Centroamérica— fueron revisados por personal de salud.

Las autoridades reportaron que ninguno presentaba complicaciones graves, algunos estaban deshidratados, pero en general, todos se encontraban entre estado regular y bueno.

Toss Capistrán señaló que entre el grupo había 17 menores de edad, varios de ellos viajando sin acompañamiento.

¿Cómo fue el hallazgo del tráiler con migrantes en Veracruz?

El rescate no ocurrió de inmediato. El tráiler fue detenido inicialmente en un arco de seguridad en el municipio de Puente Nacional tras un reporte de robo.

Sin embargo, fue hasta que la unidad llegó a un corralón en la colonia Revolución en Xalapa cuando los trabajadores escucharon ruidos al interior de la caja, descubriendo que había gente encerrada. De inmediato alertaron a las autoridades. El conductor del tráiler fue detenido en el lugar.

¿A dónde fueron trasladados los migrantes?

Los migrantes fueron trasladados desde Xalapa hacia Acayucan, en el sur del estado. El traslado se realizó en camiones, bajo supervisión de autoridades y acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacia instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el caso de los menores no acompañados, serán resguardados en albergues especializados. Hasta el momento, las autoridades no han definido si los migrantes recibirán algún tipo de protección o asilo por haber sido víctimas de un delito. Tampoco se ha confirmado si serán retornados a sus países de origen.

Además, algunos de los migrantes son indígenas originarios de Guatemala y El Salvador, por lo que no hablan español, esto ha complicado su atención y proceso, ya que requieren traductores.