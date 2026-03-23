Llega tráiler a corralón y encuentran a más de 250 migrantes amontonados en la caja en Veracruz

Encuentran a 250 migrantes amontonados dentro de una caja de tráiler en Xalapa, Veracruz. Esto luego de que la unidad fue asegurada y llevada al corralón.

Todo comenzó cuando trabajadores de un corralón en la colonia Revolución escucharon voces que salían desde la caja de la unidad. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para verificar lo ocurrido.

El vehículo había sido previamente asegurado en la localidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, y trasladado al depósito sin que se detectara la presencia de personas en su interior.

¿En qué condiciones estaban los migrantes hallados en caja de tráiler en Veracruz?

Al abrir la unidad, autoridades y cuerpos de emergencia encontraron a hombres, mujeres y personas de la tercera edad en condiciones de hacinamiento.

Paramédicos llegaron al sitio para brindar atención médica y valorar el estado de salud de los migrantes. Aunque hasta ahora no hay un reporte oficial detallado, en las imágenes del lugar se observan botellas de agua y suero en el piso, utilizadas para hidratar a los afectados. Al menos dos ambulancias participaron en la atención inicial.

¿De dónde son los migrantes rescatados en Xalapa?

De manera preliminar, se informó que entre las personas rescatadas hay migrantes originarios de Guatemala y El Salvador. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo de la policía estatal para asegurar la zona y coordinar la atención de los migrantes, así como las investigaciones correspondientes.

El tractocamión fue detenido previamente por autoridades y llevado a un corralón, donde permanecía resguardado. Fue hasta que se escucharon los gritos desde el interior que se descubrió la situación.

Las autoridades ya investigan cómo fue posible que tantas personas viajaran ocultas dentro de la unidad sin ser detectadas en un primer momento.