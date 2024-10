Hacinamiento y abandono: Migrantes sufren en cuartos irregulares de Nuevo León

Decenas de migrantes, en su mayoría centroamericanos, han sido encontrados hacinados en cuartos irregulares de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar quiénes son los responsables de esta situación, además de garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes .

Crisis humanitaria en Monterrey: Migrantes hacinados en condiciones deplorables

Edificios como este, que por fuera son a todas luces irregulares, por dentro guardan precarias condiciones y son la única opción de vivienda para la población migrante en Nuevo León, que cada vez es mayor. En lo que va de este agonizante 2024, suman 11 mil casos de extranjeros indocumentados detectados en la entidad, esto significa un 22% más con respecto al año pasado.

Y con tanta gente no falta quien se quiera aprovechar, aquí cobran mil 500 pesos a la semana por habitación. A algunos inquilinos se les condona porque trabajan construyendo el cuarto piso donde habrá otros 12 espacios. Se trata de venezolanos que laboran aquí y sin medidas de seguridad como cascos o arneses; en otro lugar del inmueble, las condiciones son de hacinamiento.

En este lugar no hay baño, apenas y cabe una cama, además de que está lleno de humedad por filtraciones de agua:“Sí son pequeños, angostos, le alquilan a uno para uno solo...de 600 semanales, 500 menos y estamos hablando de 2 mil mensuales y a uno le cuesta mucho, me entiendes”, revela un migrante a cámaras y micrófonos de TV Azteca.

La necesidad de un techo también los ha llevado a ser víctimas de delincuentes; otro migrante cuenta:“Dicen que hay cuartos y no más y después ya se aprovechan de uno, le roban el dinero a uno, porque ahí me lo han robado, bastante me han robado”.

¿Qué pasa con los migrantes en Nuevo León?

La situación de los migrantes en el estado de Nuevo León es compleja, además de preocupante; en los últimos años, se han reportado numerosos casos de migrantes que atraviesan por situaciones difíciles como el hacinamiento en condiciones insalubres, la explotación laboral, la trata de personas y hasta de violencia.

Algunos de los migrantes son víctimas de explotación laboral, trabajando largas jornadas por bajos salarios, en condiciones peligrosas y con nulas medidas de seguridad. Desafortunadamente, algunos migrantes son víctimas de trata de personas, en algunos de los casos son explotados sexualmente o forzados a trabajar en condiciones de esclavitud.